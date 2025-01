Cobrar dos pensiones de jubilación en España es posible: estos son los requisitos que pone la Seguridad Social

A falta de una pensión, dos. El hecho de cobrar más de una persona no es cosa de ciencia ficción en nuestro país, y es perfectamente posible. No nos referimos al hecho de tener una pensión por haber trabajado en el extranjero como Francia o Alemania, sino que la propia Seguridad Social te da esta opción aquí en España.

Aunque es una situación poco común, en el caso de que hayas trabajado como autónomo durante la vida activa, además de en el régimen general, vas a poder tener acceso a dos pensiones diferentes. Obviamente, vas a tener que cumplir los requisitos en cada una de las pensiones para que sean concedidas.

Si has trabajado en dos regímenes, tienes dos pensiones para ti

La situación más usual puede ser la de haber estado trabajando en una empresa con un contrato en el régimen general durante varios años al principio de la vida activa. Posteriormente, para poder emprender se opta por inscribirse como autónomo para iniciar un nuevo oficio como una tienda u otro negocio propio. Esta sería la situación ideal par que se pudieran cobrar dos pensiones de jubilación.

Tal y como se puede ver en la web de preguntas frecuentes de la Seguridad Social hay un apartado que responde a la pregunta "Si cotizo al régimen general y al de autónomos, ¿puedo tener derecho a dos pensiones de jubilación?". La respuesta es la siguiente:

Puede tener derecho a dos pensiones, siempre que cumpla los requisitos exigidos por separado en cada régimen. Si no está en situación de alta o asimilada en alguno de dichos regímenes en el momento de la jubilación, será necesario que las cotizaciones acreditadas en cada uno de ellos se superpongan, al menos, durante 15 años.

De esta manera, se va a tener que haber cotizado de manera separada un mínimo de 15 años para cada unos de los regímenes. Además, se debe haber alcanzado la edad de jubilación de 65 años en el caso de que en total se tengan cotizados más de 38 años y tres meses, o de 66 años y ocho meses si se tienen cotizados menos. Unas cifras que se van actualizando cada año.

Será aquí cuando en el momento de solicitar la jubilación se va a poder tener una doble pensión. Pero si no se llega a estas cifras, se podrán unir ambos regímenes para poder conseguir los 15 años para acceder a una pensión única.

Además, si en uno de los regímenes no se llega al mínimo de 15 años, estos no van a caer en saco roto. La Seguridad Social explica que "las bases de cotización acreditadas en este último podrán ser acumuladas a las del régimen en que se cause derecho, exclusivamente para determinar la base reguladora." Aunque en ningún caso se va a poder superar el límite máximo de cotización.

Estas situaciones tan peculiares son las que se deben consultar siempre con la Seguridad Social en el momento que se quiera iniciar el proceso de jubilación por la vía ordinaria. Será el organismo el que tenga última palabra para aprobar el tipo de jubilación al que se tendrá derecho.

