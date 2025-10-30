Hay otra gran crisis laboral en Hollywood: la de los dueños de "animales actores" que son sustituidos cada vez más por CGI

Desde hace un par años, muchas son las noticias constantes que hablan de personas despedidas porque sus jefes afirman que quieren implementar más herramientas de inteligencia artificial que puedan llevar a cabo sus tareas. Muchas de esas informaciones llegan de las grandes tech ubicadas en Estados Unidos, sobre todo California. Pero no solo ese sector está sufriendo una crisis laboral actual dentro del mencionado estado.... también en Hollywood hay aires cambiantes.

Y no solo para las personas... también para las mascotas que dan vida a reconocidos perros de la ficción. De acuerdo con Hollywood Reporter, Rocco, un can muy conocido por sus papeles en Veronica Mars, Jane the Virgin y The Morning Show, es uno de los muchos actores de cuatro patas en el área de Los Ángeles que ya no consiguen papeles en Hollywood como antes.

Según parece, a medida que mejoran las actuaciones con efectos visuales y avanzan las herramientas de IA, los expertos en animales de Hollywood temen que las producciones utilicen aún menos animales reales, lo que agravará los problemas que ya enfrentan.

Una técnica que ha pasado a ser muy usada para representar a animales es la de imágenes generadas por ordenador (CGI), muy reconocida desde que revolucionó la creación de películas animadas en la década de 1990, aunque su origen sea previo a Toy Story. Es una subcategoría de efectos especiales, como recuerdan desde Adobe.

Otro sector en riesgo

Hay que tener en cuenta que para que un perro aparezca en una película no solo hace falta el can, sino que también un grupo de expertos detrás y personal que organice estos encuentros y sus puestos también pueden verse en peligro con la nueva tendencia.

"Sin duda, esto ya ha impactado bastante a los entrenadores de animales de estudio y al negocio de los animales de estudio", ha explicado Karin McElhatton, propietaria de Studio Animal Services, que alberga a Rocco y a decenas de otros animales: hay gatos, una ardilla jubilada y hasta un pato llamado Bob, que proporcionan talento animal para producciones como Cazafantasmas, L.A. Confidential y CSI: Miami.

Hay quienes argumentan que se pierde algo cuando las actuaciones son prefabricadas en lugar de filmadas. Los animales reales, dicen, aportan una autenticidad visceral y emocional.

Quienes consideran que esto puede acabar con el sufrimiento animal

Por otro lado, Lauren Thomasson, que directora de la división de cine y televisión, ha hablado de proyectos con un alto componente tecnológico como El Reino del Planeta de los Simios y Mufasa y ve que son, según sus palabras, "ejemplos de progreso".





Considera que en ciertos contextos, "es una forma de usar la IA para algo realmente bueno: acabar con el sufrimiento animal en la industria del entretenimiento".

La organización Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) lleva mucho tiempo presionando para eliminar a los animales reales de los sets de cine y televisión, argumentando que utilizarlos para el entretenimiento humano es cruel y explotador.

PETA ya denunciaba que, sobre todo, en el caso de los animales salvajes, los entrenamientos eran muy duros para modificar la conducta natural de estos seres. La organización explicaba que "ningún entrenamiento puede anular por completo sus instintos naturales. En la naturaleza, la mayoría de los animales hacen todo lo posible por evitar a los humanos, pero los que utilizan los entrenadores de Hollywood se ven obligados a convivir estrechamente con sus captores y, además, se les priva de sus familias, su libertad y todo lo demás que es natural e importante para ellos".

Un sector que ya arrastraba problemas

La tecnología no es la única preocupación: las consecuencias de la COVID-19, las huelgas de 2023 y la contracción general de la industria del entretenimiento también han tenido un fuerte impacto.

Aunque las empresas empiezan a notar que los perros y los gatos tienen menos trabajo recientemente, otro tipo de animales hace unos pocos años que llevan viviendo este "desempleo". La dueña de Benay’s Bird & Animal Rentals estima que el número de trabajos que consiguen sus animales se ha reducido al 60% de lo que era antes de la pandemia.

En el año 2022 ya los entrenadores de animales para cine hablan sobre cómo la tecnología ha afectado su trabajo y ha reemplazado a los animales reales con imágenes digitales. Los efectos CGI estaban reemplazando fuertemente a los animales en las películas.

Aunque la CGI no es una tecnología reciente, ha mejorado enormemente con el paso de los años. Pero normalmente estaba siendo más usada para animales salvajes que para los domésticos como perros y gatos.

Karp se especializa en pequeños animales salvajes y aves, aunque la mayor parte de su trabajo proviene de perros y gatos. Sus artistas han aparecido en Mirror Mirror y todos los animales en Grace and Frankie también salían de su agencia. Ahora dice que lleva unos cuatro años sin que nadie le pida un pájaro carpintero y solo ha logrado un trabajo para su banda de gaviotas una vez en el último año., "cuando antes trabajaban todo el tiempo".

Por otro lado, los animales salvajes —leones, osos, lobos— han trabajado con menos frecuencia que los domésticos. Y es que, gracias a la presión de las organizaciones de bienestar animal, su uso se ha ido reduciendo progresivamente en la industria del cine.

Imagen | Foto de Franz Hajak en Unsplash y Studio animal services

En Genbeta | Un ex-CEO, sobre el origen de tener gente que ni hace falta en las empresas: “Contratas a alguien, y lo primero que hace es contratar"