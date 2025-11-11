Ni los reponedores se libran de quedarse sin trabajo. Grandes tiendas de Japón usan robots controlados por gente en Filipinas

Hace un tiempo vimos una noticia que llamó mucho la atención. Ante la falta de mano de obra en Japón, una gran y reconocida tienda física anunció la contratación de un trabajador que vive en Suecia para el turno de noche para ayudar a la clientela. Quienes sirven luego los productos son unas máquinas.

Por otro lado, hace unos días publicamos cómo en restaurantes de Nueva York, los camareros que atienden los pedidos de manera online están en Filipinas y hablan con los clientes por Zoom a través de unas pantallas.

Pues ahora vemos que los profesionales Filipinos, un mercado que ofrece a profesionales formados y con una mano de obra muy barata, también son cotizados desde Japón en su gran crisis de mano de obra para hacer frente a sus necesidades. En Manila, alrededor de 60 jóvenes supervisan y controlan robots con inteligencia artificial que reabastecen los estantes de una tienda de conveniencia en Japón.

Japón enfrenta una escasez de mano de obra sin precedentes debido al envejecimiento de su población, y el país no llega a abrirse a la inmigración del todo, aunque sí lo ha hecho más que nunca.

Cómo funciona

Para comprender la relevancia de su trabajo ponemos un ejemplo: si a un robot se le cae un producto al suelo, estas personas desde otra isla alejada tienen que usar un casco de realidad virtual y joysticks para recogerlo y ponerlo en su sitio. Los robots con IA han sido diseñados por la startup Telexistence, con sede en Tokio, y funcionan con software de Nvidia y Microsoft.

Según Rest of The World, desde 2022, la empresa ha implementado sus máquinas en almacenes de más de 300 tiendas FamilyMart y Lawson en Tokio, dos empresas muy reconocidas en Japón. También planea utilizarlas en las tiendas 7-Eleven.





Los robots son monitoreados remotamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana desde Manila por empleados de Astro Robotics, una startup de robótica laboral. Juan Paolo Villonco, fundador de Astro Robotics explica que así su empresa de robots ofrece una solución alternativa, permitiendo externalizar la mano de obra física. En este caso a países donde la mano de obra es muchísimo más barata. "Esto reduce los costos para las empresas", comenta el CEO que recuerda que el "salario mínimo es muy elevado" en Japón.

Sobre los horarios, según Unseen Japan, este tipo de tiendas que abren 24 horas se han visto especialmente afectadas por la escasez de mano de obra en Japón. El descenso de la población ha dificultado la búsqueda de empleados y, además, los salarios en el sector no incentivan a la gente a trabajar.

Además, un solo técnico en Filipinas puede controlar 50 robots a la vez. Los robots son autónomos pero a veces cometen errores y ahí es donde entran los profesionales filipinos. Suele ser para recoger objetos que se han caído o que han rodado lejos y es que, el mencionado medio explica que "lograr que el robot con IA la recupere imitando a la perfección el agarre humano es uno de los problemas más complejos de la robótica".

Empresas en busca de mano de obra barata

Los CEO del mundo han encontrado en el teletrabajo una fuente de obtener talento. Ya hemos visto que los desarrolladores de América Latina tienen un nuevo aliado para teletrabajar y es la subcontratación de software; o que aunque mucha gente teme que la inteligencia artificial puede dejarlos sin trabajo, la mayor amenaza de los profesionales de países ricos de ciertos sectores es que sus jefes pueden pasar a buscar trabajadores con gran talento en países donde el salario es más barato, gracias al mundo global y conectado donde vivimos.

Pero cierto es que no solo sucede gracias al teletrabajo. La robótica, la realidad virtual y la inteligencia artificial pueden también sustituir a reponedores de una tienda por profesionales a miles de kilómetros de distancia pendientes de que todo funciones de la manera correcta.

El director ejecutivo de la firma estadounidense Lowe, Marvin Ellison, está seguro de que los empleos corporativos corren mayor riesgo de desaparecer a causa de la IA que los trabajos de primera línea, los destinados al contacto humano. La empresa que dirige desde hace varios años gestiona una cadena de tiendas minoristas y ha recomendado a la juventud mantenerse centrado en puestos de servicio al cliente para no perder el empleo, pero estos robots gestionados a distancia dicen lo contrario.

Al mismo tiempo, como recuerda José Mari Lanuza, investigador de Sigla, un centro de estudios tecnológicos en Manila, ha explicado que "las empresas de TI están en una carrera en busca de mano de obra barata, cada vez más a la baja”.

Los puestos de gestión de robots requieren más habilidades técnicas que la moderación de contenido o el entrenamiento de grandes modelos de lenguaje, el tipo de empleos de IA que suelen subcontratarse en países más pobres económicamente con mano de obra barata. A pesar de que estos profesionales tienen mejores calificaciones, "estos trabajadores a menudo son contratados como autónomos y reciben un salario menor que sus homólogos en países" más ricos.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

