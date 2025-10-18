La semana laboral de 4 días no es cosa de empresas tech. Hasta la policía y los talleres de coches están logrando increíbles resultados

Sabemos que la jornada la jornada laboral de 4 días no es para todas las empresas, especialmente para autónomos y pymes donde los márgenes son cortos y hay que apurar las horas trabajadas al máximo. Por casos como el de Microsoft en Japón y su impactante mejora en productividad, o Lumen, también sabemos que jornadas reducidas y flexibles encajan bien en las empresas tecnológicas.

Y sin embargo, hay sectores como la policía, los talleres mecánicos de coches o los centros de cuidado para mayores donde se han hecho pruebas y los resultados no han podido ser mejores. Así lo refleja un informe de la organización "4 Day Week Global", una organización sin ánimo de lucro que promueve la semana laboral de cuatro días con el mismo salario. Estos son los resultados en las pruebas independientes que hizo cada centro de trabajo.

Departamento de Policía de Golden, Colorado, EEUU. En este Departamento estadounidense buscaban combatir la creciente falta de personal y el agotamiento. Lo que decidieron pasar a una jornada de 32 horas, con una distribuión en 4 días de 8 horas.

Los resultados fueron notables: el dinero empleado en horas extras cayó un 80%, ahorrando más de 155.000 dólares, y las renuncias se redujeron a la mitad. A pesar de la reducción de horas, los tiempos de respuesta mejoraron un 7% y la satisfacción de los empleados se mantuvo por encima del 90%.

Toyota Service Centre, Gotemburgo, Suecia. Este "taller" se embarcó en un rediseño laboral busando reducir los errores provocados por el cansancio, mejorar el bienestar de los empleados y extender las horas de servicio para el negocio. Su modelo consistió en turnos diarios de 6 horas, con dos equipos que cubrían el servicio desde las 6 de la mañana a las seis de la tarde.

Como en el caso de Golden, aplicar este horario repercutió positivamente en la actividad de la empresa: la rentabilidad aumentó en un 25% al lograr que el taller y su equipamiento estuvieran en pleno uso durante 12 horas al día en lugar de las 8 o 9 anteriores. Además de que la productividad se mantuvo estable, el personal sintió un aumento de su energía y la calidad del servicio se fortaleció, con una constatada reducción de errores.

The Glebe Retirement Community, Virginia, EEUU. The Glebe, un proveedor de cuidados de personas mayores, desarrolló una estrategia para combatir la escasez de personal y mejorar los estándares de cuidado. Su solución fue adoptar un modelo de cinco días de 6 horas (30 horas trabajadas por 40 horas pagadas), incentivando la puntualidad y la asistencia completa del personal de atención.

¿El impacto? De nuevo extraordinario: la rotación de personal cayó del 128% a un 44%, lo que supuso un ahorro de 122.000 dólares en costes de agencias y horas extras. En lo que respecta a la atención, la calidad también aumentó: el tiempo de respuesta a las llamadas de asistencia se aceleró en un 57% y las infecciones de los residentes disminuyeron en un 65%.

Imagen destacada | Vinicius Amano y Michael Förtsch en Unsplash

