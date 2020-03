Nueve distros Linux únicas y diseñadas especialmente para un pequeño nicho de usuarios

Cuando la mayoría de las personas escuchan hablar de distribuciones Linux lo más probable es que piensen en sistemas operativos alternativos a Windows o macOS, en distros como Ubuntu, Linux Mint, quizás Arch o Fedora.

Sistemas completos para usar en el día a día, editar documentos, navegar la web, consumir contenido multimedia, etc. Sin embargo, en el mundo de Linux lo que sobran son nichos, y para casi cualquier nicho que te imagines existe una distribución especial. Estás son solo algunas de ellas.

Es importante aclarar que todos estos sistemas están diseñados con uno o varios propósitos bastante específicos y particulares, y distan bastante de ser una alternativa para el que simplemente busca una distro que usar como su sistema principal para hacer cosas "normales".

Estas distros tienen su uso, y es bueno conocer su existencia en caso de que necesitemos algo así algún día. Pero para sustituir sistemas operativos de uso personal que sirven para la mayoría de operaciones regulares, no van.

Drauger OS

Drauger OS es quizás la distro que inspiró este artículo, es un proyecto bastante nuevo que busca ser un Linux para gaming y nada más. Drauger está optimizada a nivel del kernel y del entorno de escritorio que usa para ofrecer el mayor rendimiento posible.

Además incluye una serie de paquetes preinstalados para ofrecer la más amplia compatibilidad con todo tipo de videojuegos. Drauger no incluye en cambio casi ninguna otra herramienta que no tenga que ver con gaming porque está pensada solo para ser un sistema de juegos seguro construido sobre Linux.

CAINE

CAINE o 'Computer Aided INvestigative Environment' es una distro italiana especialmente diseñada para la investigación forense. El sistema incluye una serie de herramientas de software amigables para ayudar a los investigadores digitales.

La distro incluye todo tipo de scripts y utilidades forenses para extraer datos de todo tipo de dispositivos, discos, servidores, y ordenadores, ya sea que usen Windows, macOS, o incluso móviles con Android.

Parted Magic

Aunque no lo parezca Parted Magic es una distribución Linux, puede ejecutarse desde un CD o un pendrive y nada se instala en el disco. Ahora, Parted Magic no es un sistema operativo como tal, sino una herramienta de gestión de discos.

Su utilidad es la de ofrecer todo lo necesario para editar las particiones de tus discos, copiar, mover, redimensionar, recuperar datos perdidos, incluso resetear o cambiar la contraseña de Windows, borrar datos de forma segura y profunda, o recuperar archivos de dispositivos que muestran errores de lectura. Eso sí, no es gratis.

Zeroshell

Zeroshell Linux Router es una pequeña distro Linux dedicada únicamente a la gestión de enrutadores y cortafuegos a través de una interfaz web. Está diseñada para ejecutarse como Live CD o USB en servidores, routers, o incluso en Raspberry Pi.

No tiene interfaz gráfica de usuario y todo se hace través del navegador. Este sistema es bastante más poderoso que las usuales interfaces web que ofrecen tus dispositivos de red, y te deja hacer cosas como asignar direcciones IP, cambiar ajustes de las DNS, pueden funcionar como proxy o punto de acceso VPN.

Tails

Tails es probablemente más conocida que muchas de las otras distros mencionadas en este artículo. Es un sistema operativo 'live', es decir, que no se instala sino que se ejecuta desde una memoria USB o un DVD.

Las siglas de su nombre significan "The Amnesic Incognito Live System" y es básicamente una distro Linux diseñada especialmente para la privacidad. Tails fuerza todas sus conexiones a través de la red Tor, no deja rastros tras usarla porque no almacena nada en discos (excepto que lo pidas), y además usa las herramientas más modernas de cifrado para tus comunicaciones online y para tus archivos.

Kali Linux

Kali es una distribución Linux especial para pentesters, es decir, para investigadores de seguridad y hackers éticos. Incluye las herramientas más avanzadas, y es mantenida por Offensive Security, que además ofrece cursos online gratuitos de pentesting.

Discreete Linux

Discreete Linux es una distro diseñada especialmente para proteger la privacidad del usuario, específicamente contra la vigilancia que se aprovecha de ataques a través de troyanos. Lo hace ofreciendo un ambiente aislado sin soporte para redes o discos internos, ya que todo se almacena offline en la memoria RAM o en un disco USB de forma cifrada.

Está orientada principalmente para gente que no tenga necesariamente grandes conocimientos de computación pero que necesite protegerse enormemente, como los periodistas, defensores de los derechos humanos, activistas, etc.

RetroPie/Raspbian

RetroPie no es una distro Linux como tal, pero existe como una capa que se sienta justo encima de una y la usa para convertir tu Raspberry Pi en una consola de videojuegos retro. Ese sistema sobre el que se erige es Raspbian, una distro Linux creada específicamente para la Raspberry Pi.

RetroPie convierte tu dispositivo en básicamente un megaemulador de consolas viejas, desde la Amiga al Game Boy, pasando por el Dreamcast, hasta el Super Nintendo o la PlayStation 2.

Lakka

A diferencia de RetroPie, Lakka si es una distribución Linux completa y además ligera diseñada especialmente para convertir tu ordenador en una consola de videojuegos retro.

Lakka es la distro oficial del famoso emulador RetroArch y el ecosistema libretro. También está pensada para mini ordenadores de pocos recursos como la Raspberry Pi, pero la puedes instalar donde quieras.