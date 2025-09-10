La función más demandada durante años en Spotify llega cuando ya no se la esperaba… ni necesitaba: el audio sin pérdida ya está aquí

En 2021, Spotify anunció a bombo y platillo que "pronto" lanzaría 'Spotify HiFi', su esperada opción de audio sin pérdida de calidad. La promesa generó expectación, especialmente porque varios competidores de la plataforma de streaming (como Tidal, Apple Music, Qobuz o Amazon Music) ya venían ofreciendo esa calidad desde hacía tiempo. Sin embargo, el tiempo pasó, los meses se convirtieron en años, y la función parecía haberse perdido en el limbo.

Ahora, en septiembre de 2025, Spotify lo ha anunciado con bombo y platillo: el audio sin pérdida (lossless) ya está disponible para los suscriptores de su plan Premium, sin gasto adicional.

Una función que permite escuchar canciones en formato FLAC de hasta 24 bits/44.1 kHz, con mayor detalle y fidelidad. La opción se puede activar manualmente en cada dispositivo desde los ajustes de calidad, tanto en Wi-Fi como en datos móviles o descargas.

La compañía lo vende como un salto cualitativo. Y es cierto: a nivel técnico, contar con 'lossless' supone una mejora frente a la compresión habitual. Sin embargo, cuesta no ver este lanzamiento como una victoria simbólica más que práctica: una que permite silenciar las críticas de quienes reclamaban la función desde hace años y para igualar la oferta frente a la competencia.

¿Qué ofrece exactamente?

Formato y calidad: FLAC de hasta 24 bits/44.1 kHz, un estándar que, aunque sin ser "hi-res" de libro, supera ampliamente la compresión tradicional.

Indicador de 'lossless': al reproducir se mostrará un icono que confirma que la pista está en esa calidad.

En definitiva, se trata de un salto adelante que permite disfrutar con mayor detalle de prácticamente todo el catálogo (más de 100 millones de canciones).

¿Por qué llega tan tarde?

La gran pregunta. Mientras que Apple Music introdujo su 'Lossless' en 2021 sin coste adicional, y Tidal lleva años basando su identidad en ello, Spotify ha estado postergando la función hasta 2025.

El motivo oficial nunca ha quedado claro: la compañía hablaba de "querer hacerlo bien", de dar prioridad a la "facilidad de uso y la transparencia en cada paso". Pero, para muchos usuarios, la sensación es que Spotify simplemente se quedó atrás, atrapada en su propio calendario, mientras la competencia avanzaba.

¿Y quién lo va a usar?

Aquí entra la parte incómoda: ¿de verdad hay tanta gente esperando esto?

La mayoría escucha Spotify en auriculares Bluetooth, y ahí el 'Lossless' no se aprovecha.

La diferencia de calidad no siempre es perceptible para oídos no entrenados o en equipos modestos.

El consumo de datos y almacenamiento es mucho mayor.

Dicho de otro modo, esto es para unos pocos entusiastas del audio: audiófilos equipados con DACs externos, auriculares de gama alta y conexiones por cable. Los demás seguirán usando la calidad "Muy alta" de siempre y tan contentos.

Seamos sinceros: la gran mayoría seguirá escuchando sus playlists en auriculares inalámbricos de gama media, en el gimnasio o en el metro. Y ahí, el 'lossless' no hace milagros

Spotify, consciente de esto, ha decidido no sacar un plan aparte (como se temía en su día) y ha integrado el 'Lossless' en el Premium normal. Buena jugada: pedir más dinero por algo que solo van a consumir "tres gatos" habría sido un suicidio comercial.

Disponibilidad

La función se está implementando de forma gradual en más de 50 mercados, de aquí a octubre. Los suscriptores Premium en países como Australia, Austria, Chequia, Dinamarca, Alemania, Japón, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Suecia, Estados Unidos y Reino Unido ya han comenzado a recibir acceso. Los usuarios recibirán una notificación en la app de Spotify cuando la función esté disponible para ellos.

¿Un cambio de rumbo o un gesto tardío?

El lanzamiento de 'Lossless' llega acompañado de otros movimientos en Spotify: playlists generadas por IA, funciones sociales como 'Jam', el popular 'DJ' con voz sintética, o la posibilidad de mezclar transiciones en 'Mix'. La plataforma se reinventa en muchas direcciones, pero el 'hi-fi' era una deuda pendiente.

