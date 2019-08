Microsoft Edge Chromium también ha habilitado el bloqueador de anuncios de Chrome por defecto

Edge Chromium continúa recibiendo mejoras y novedades, especialmente en las ramas más inestables: Dev y Canary. Ayer, Microsoft anunció los más recientes cambios en la actualización semanal de la versión developer, la build 78.0.256.2.

En esta versión se prueban primero los cambios antes de añadirse a la beta, que justamente se liberó por primera vez la semana pasada. Curiosamente y a pesar de todos los elementos de Google que Microsoft eliminó de Edge, en esta versión han decidido añadir el bloqueador de anuncios de Chrome.

El mismo bloqueador de anuncios que ha sido objeto de controversia por ser administrado por una de las empresas de publicidad más grandes del planeta. En Edge Chromium Dev ya está habilitado por defecto, y cómo hemos explicado antes, solo bloquea ciertos tipos de anuncios considerados abusivos.

Los anuncios abusivos son aquellos que no cumplen con los estándares de Google y su Coalition for Better Ads, e incluyen publicidad como los pop-ups, los anuncios en vídeo con sonido que se reproducen automáticamente, o los anuncios que bloquean la pantalla y tienen cuentas regresivas, por ejemplo.

Otras mejoras en Edge Chromium Dev

Esta versión Dev de Edge también ha recibido otras mejoras y novedades, como mejor soporte para la sincronización en la versión móvil de Edge, que ahora sincroniza contraseñas y la información de formularios que has rellenado.

Además de esto la colecciones que solo estaban disponibles en la versión Canary, han llegado a la versión Dev y permiten que exportes tu colecciones de enlaces a Word. También han añadido soporte para la función nativa de compartir en Windows 10, y un botón de faboritos en la barra de direcciones.

Junto a esto se han corregido varios problemas de estabilidad y se han corregido errores de comportamiento. La mala noticia es que si usas la versión Dev de Chromium probablemente no vayas a recibir esta actualización hasta la próxima semana, puesto que Microsoft tuvo algunos problemas liberando la versión. Así que toca esperar hasta el próximo jueves.