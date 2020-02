El rendimiento de Microsoft Edge mejorará un 13% en la próxima versión

Desde que probamos las versiones de prueba, en Genbeta hemos ido argumentando que el nuevo Microsoft Edge tenía casi todo lo bueno de Chrome (todo si no necesitas la sincronización de Google), pero con mejoras en apartados clave, como el rendimiento y el consumo de recursos. Microsoft está trabajando por su parte para hacer optimizaciones internas y otras con las que contribuir al proyecto Chromium, y el cambio desde las primeras betas es palpable.

Ahora mismo, la versión estable coincide con la de Chrome, es decir, que nos encontramos en Microsoft Edge 80, en concreto en la versión 80.0.361.51, según mi instalación. Según Microsoft, cuando se lance Microsoft Edge 81, el navegador experimentará una mejora de rendimiento de hasta un 13%. La cifra sale de pruebas que Microsoft ha realizado con el benchmark Speedometer 2.0, comparando la versión 79.0.309.71 con la versión 81.0.403.1.

Gran mejora en poco tiempo

Para medir el rendimiento, Microsoft ha hecho diez ejecuciones consecutivas de Speedometer 2.0, para comprobar que los resultados son consistentes (así, por otra parte, también se mide throttle o limitación térmica del procesador de la Surface en que se ha realizado la prueba, aunque los resultados no difieren mucho entre sí).

Según Microsoft, las mejoras realizadas, que arrojan hasta ese 13% de mejoría, se han basado en la activación de nuevas optimizaciones en la cadena de herramientas. La prueba con Speedometer es apta en el sentido de que es un benchmark que realiza múltiples test que miden el rendimiento de JavaScript, del Modelo de Objetos del Documento (DOM), etc. Estos son los resultados de las 10 pasadas del benchmark en tres versiones distintas de Edge, la que no tiene la optimización activada versus la que sí lo tiene.

PASADAS Microsoft Edge v. 79.0.309.71 Microsoft Edge v. 81.0.410.0 Microsoft Edge v. 81.0.403.1 1 84.6 96.3 96.7 2 85.4 91.1 95.7 3 85.3 91.7 95.2 4 85.3 96 95.5 5 84.6 97.6 95.5 6 84.9 97.4 95.9 7 85.8 96.8 96.2 8 84.7 94.4 96.2 9 84.8 96.4 95.5 10 84.3 94.4 95.4 MEDIA 84.85 96.15 95.6

En mi caso (usando macOS), he realizado un par de veces el test en la versión Edge Beta 80, que no tiene la mejora activada, así como en Edge Dev 81, que sí cuenta con las mejoras activadas (junto a la versión Canary), y mis resultados apuntan a que las pruebas de Microsoft son ciertas, con una mejora de entre el 7 y el 14%. Curiosamente, con Google Chrome he logrado resultados un 3% más altos que con las nuevas versiones de Edge, pero luego el rendimiento me resulta peor en el día a día.

