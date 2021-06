Así puedes desactivar FLoC en Chrome para despedirte del sucesor de las cookies y salir de los grupos de rastreo

A principios de 2020 Google anunció su plan de acabar con las cookies de terceros en Chrome y que iba a sustituir este común rastreo de la actividad de los usuarios en Internet. Chetna Bindra, directora de producto para la confianza del usuario, privacidad y transparencia en Google, habló con Genbeta sobre una API en la que la empresa estaba trabajando como parte de los experimentos de Privacy Sandbox: Federated Learning of Cohorts (FLoC).

Un año y medio después, FLoC ya es más que una realidad dentro del navegador Google Chrome. Pero una realidad con mucha polémica, tanto en el sector privado con empresas que quieren bloquear este sistema, como entre las autoridades públicas europeas.

Sin embargo, si tenemos en cuenta que las cookies de terceros de siempre tampoco son la panacea, también hay que tener en cuenta que las FLoC no suenan tan mal para la privacidad. Las voces opuestas, como la Electronic Frontier Foundation, dicen que la idea de privacidad que vendió Google no se ajusta a la realidad. El caso es que si quieres desactivar ese rastreo, puedes hacerlo.

Así es como puedes desactivar FLoC en Chrome

La última versión de Google Chrome Canary tiene una nueva función para desactivar FLoC en el navegador web Chrome de Google. Hasta ahora, una de las opciones que tenían los usuarios de Chrome para excluirse del rastreo de FLoC era desactivar las cookies de terceros.

Ahora, con la build 93.0.4528.0 de Chrome Canary, llega un ajuste para controlar el FLoC directamente, como publica gHacks.

El ajuste aún no es visible por defecto y se consigue desactivando una "flag". Tienes que introducir esta dirección en la última versión de Canary, en la barra de direcciones del navegador:

chrome://flags/#privacy-sandbox-settings-2

El primero de los resultados es el que te interesa. "Privacy Sandbox Settings 2". Viene habilitado por defecto y debes pulsar sobre esa opción de "Default" en la derecha y escoger "Enabled" o habilitado. Aunque despista que tengas que habilitar estos ajustes de privacy Sandbox, al escoger esta opción podrás, posteriormente, tener el control sobre FLoC.

Reinicia el navegador para que se aplique tu elección. Pon la siguiente dirección sobre la barra de navegación:

chrome://settings/privacySandbox

Ahí podrás controlar tu privacidad con FLoC. Google explica que si habilitas este control y su estado es "activado", Chrome determinará el grupo grande de personas, o "cohorte", al que más se asemeja tu actividad de navegación reciente. Los anunciantes podrán seleccionar los anuncios para el grupo, y tu actividad de navegación se mantendrá privada en tu dispositivo. Tu grupo se actualiza cada 7 días. Esta prueba está activada solo en algunas regiones.

Chrome volverá a usar las cookies de siempre. En el futuro Google podría aplicar su sistema de rastreo de forma obligatoria a todos los usuarios. Pero, por ahora, se puede desactivar.

La alternativa previa de desactivar cookies de terceros

Si no quieres ser rastreado por FLoC, otra de las opciones es cambiar de navegador. Si no quieres dejar Chrome de lado pero sí quieres desactivar esta posibilidad Puedes ir a preferences" de Google Chrome desde el menú desplegable de "Chrome", o bien, puedes introducir chrome://settings en tu barra de URL y pulsar enter. Escoge la opción de "Privacy and Security" o privacidad y seguridad.

Pulsa sobre "Cookies y otros datos de sitios" y ahí accedes a la opción de desactivcar el rastreo mediante cookies. Tienes varias alternativas, como puedes ver en la siguiente imagen, y puedes escoger la que más prefieras.

Cómo saber si estás siendo "floqueado"

Además, la ya mencionada Electronic Frontier Foundation (EFF) ha creado una web llamada "Am I FLoCed?" y que sirve, precisamente, para ver si estás siendo rastreado por este nuevo sistema en modo de pruebas que está presente en algunos países del mundo y con la idea de llegar a más. "Google está probando FLoC en usuarios de Chrome de todo el mundo. Descubre si eres uno de ellos", dice la web.

La propia Google cuando lanzó su prueba, no proporcionó ninguna notificación individualizada a los usuarios afectados por estas nuevas pruebas de rastreo. Y esta fue la respuesta de la EFF. Accede a la página https://amifloced.org/ en tu navegador Chrome en versiones 89 o superiores. Baja ligeramente y verás un recuadro rojo que te permite saber si tienes un FLoC ID. Pulsa y automáticamente sabrás si estás siendo rastreado.

"Si se te ha asignado un FLoC ID, significa que tu navegador ha procesado tu historial de navegación y te ha asignado a un grupo de "varios miles" de usuarios similares. El FLoC ID es la etiqueta de un grupo de comportamiento. Esta etiqueta numérica no tiene sentido por sí misma. Sin embargo, los grandes anunciantes (como Google) y los sitios web podrán analizar el tráfico de millones de usuarios para averiguar qué tienen en común los miembros de un ID FLoC concreto", ha explicado la EFF.

Una nueva forma de conocer al público

Como explica Google en los ajustes de su navegador, hoy en día, los sitios web dependen de varias tecnologías (por ejemplo, las cookies de terceros) para ofrecer anuncios relevantes o medir el rendimiento de un sitio. Privacy Sandbox sigue en desarrollo y está disponible en ciertas regiones. Por ahora, los sitios pueden usar Privacy Sandbox y seguir utilizando tecnologías web actuales, como las cookies de terceros.

Si habilitas esta opción, los sitios podrán utilizar las alternativas de Google al seguimiento entre sitios web. "Cuando haya miles de usuarios con un interés similar (como una multitud en un concierto), los anunciantes podrán saberlo y seleccionar anuncios para esa multitud, en lugar de para cada persona de forma individual".