Como exportar e importar contraseñas en Mozilla Firefox

Aplicaciones, páginas webs, servicios de suscripción y la inmensa lista de propuestas que requieren contraseña para acceder, dificultan la labor de recordar nuestras credenciales para todas y cada una de ellas. Los gestores de contraseñas son una de las soluciones más prácticas, pero también podemos tener control sobre las mismas a través del navegador.

Cuando queremos pasar de un navegador a otro, si bien hay opciones para que se sincronicen a través de nuestras cuentas de correo, puede ser una buena idea conocer cómo exportar e importar de forma manual dichas contraseñas, para tener a mano un archivo de las mismas a modo de backup o la utilidad que nos parezca oportuna.

Cómo exportar contraseñas en Mozilla Firefox

Al contrario que Google Chrome, desde las últimas versiones de Firefox (en concreto, desde la 57), no es posible exportar e importar contraseñas de forma nativa. No obstante, hay una herramienta que funciona tanto en macOS como en Windows que nos permite guardar las contraseñas en formato CVS o JSON de forma bastante rápida.

A través de GitHub podemos descargar FF Password Exporter, una herramienta gratuita que nos permite exportar las contraseñas en cuestión de segundos

Su nombre es FF Password Exporter, y podemos descargarla a través de GitHub. El funcionamiento del programa es tan sencillo como ejecutarlo (tenemos disponible versión portable o programa instalable como tal) y darle al botón de 'export passwords'. De forma automática, detectará la ruta de 'perfiles' de Firefox, el lugar donde se guardan las contraseñas.

Tras encontrar la ruta, podremos guardar el archivo resultante en los formatos CSV y JSON, los formatos utilizados por navegadores como Chrome para realizar la copia desde sus propios ajustes.

Cómo importar contraseñas en Mozilla Firefox

Al igual que sucedía a la hora de exportar, Mozilla no nos permite importar los archivos CSV de Chrome directamente. No obstante, podemos importar todos nuestros datos (marcadores, historial, contraseñas, etc) desde cualquier navegador, por lo que nuestras credenciales no se perderán por el camino. Para hacer el trasvase de datos, no tenemos más que realizar los siguientes pasos.