Cómo programar tareas en Windows 10

El Programador de tareas de Windows es una herramienta que lleva existiendo en el sistema operativo de las ventanas desde hace muchos años. Sin embargo, no es precisamente popular, y resultaría bastante sorprendente si conoces al menos una persona que lo use de forma regular.

Esta función de programar tareas puede llegar a ser muy útil si decides que hay cosas que te gustaría que tu ordenador hiciera siempre por ti, especialmente cuando se trata de las tareas más repetitivas. La aplicación te deja elegir horarios o circunstancias exactas en las que un proceso debe llevarse a cabo, y usarla no es nada complicado, así que te explicamos cómo.

Establecer recordatorios, decidir cuando el ordenador se apaga y cuando entra en suspensión, programar una hora para que el sistema despierte de forma automática, iniciar aplicaciones de forma automática cuando inicias sesión, borrar todos los archivos de una carpeta, enviar emails de forma automática, etc. Son todas cosas que puedes hacer con el Programador de tareas en casi cualquier versión moderna de Windows.

El programador de tareas en Windows 10

Aunque prácticamente no ha cambiado nada y en Windows Vista luce exactamente igual que en Windows 10, en la última versión del sistema de Microsoft, el Programador de tareas no ejecuta algunas ordenes si el nuevo modo ahorro de batería está activo. Es básicamente la única diferencia entre Windows 10 y las otras versiones de Windows.

Por esa razón deberás tener en cuenta que cuando el modo de batería esté activo, una tarea programada no se llevará a cabo si debe iniciar cuando el ordenador está en reposo o llevando a cabo el mantenimiento automático, o si la tarea no está programada para ejecutarse cuando el usuario haya iniciado sesión.

Cómo programar tareas

Presiona el botón de inicio y escribe "programar tareas" o "programador de tareas", aunque los resultados parecen diferentes, los dos abren la misma ventana principal de la herramienta. Lo primero que notarás seguro es lo retro, aburrido y aparentemente complicada que luce la interfaz de este programa, pero no es tan complicado.

El Programador de tareas tiene tres columnas de información. En el panel de la izquierda hay una lista de carpetas donde se organizan las tareas programadas, en el medio está el resumen del Programador de tareas con todas las que se encuentran activas de momento, y a la derecha está el panel de Acciones que te da acceso rápido a elementos frecuentes.

Para crear una nueva tarea debes hacer click en Acción y luego en Crear tarea básica. La opción "Crear tarea" es un poco más avanzada, no tiene asistente y te deja crear la tarea directamente desde el panel de propiedades. Así que, para empezar usaremos el asistente. Asigna un nombre y una descripción a tu tarea y haz click en siguiente.

Ahora deberás elegir cuando quieres que se inicie la tarea. Puede ser a diario, cada semana, cada mes, una sola vez, cuando se enciende el equipo, cuando un usuario inicia sesión, o cuando se registre un evento específico. Esto es el desencadenante o "trigger".

Ahora debes elegir la acción, que en mi caso es iniciar un programa. Las opciones para enviar un correo o mostrar un mensaje puede ser elegidas, pero al estar en desuso en Windows 10, no tendrá éxito la programación de la tarea. Sí, no tiene sentido que aparezcan ahí.

Lo siguiente es examinar las carpetas de tu equipo en busca de la ruta al programa que quieres ejecutar. Puedes hacerlo de forma sencilla si tienes un acceso directo en el escritorio, solo busca el icono de tu programa, haz click derecho sobre él, luego en propiedades y copia la ruta de Destino.

Para finalizar verás un mensaje de resumen sobre tu tarea, si marcas la casilla "Abrir el diálogo de Propiedades para esta tareas al hacer click en Finalizar" tendrás acceso a muchas más opciones. Es el mismo panel que aparecería si creas una tarea sin usar el asistente.

Tu tarea aparecerá ahora en la lista de Tareas activas. Si haces doble click sobre ella podrás acceder a sus propiedades pero no podrás cambiar nada. Para editar las propiedades de una tarea ya programada debes seleccionarla y luego en el panel de acciones a la derecha, hacer click en esa misma opción.

Desde las propiedades puedes añadir más desencadenadores y acciones a una misma tarea, puedes cambiar el grupo o usuario que ejecutará la tarea, puedes darle privilegios de administrador a una tarea, puedes cambiar ciertas condiciones referentes a la inactividad del equipo, el nivel de corriente, o la conexión de red, puedes activar un historial y varias cosas más.

Programar una tarea usando un script

Así como puedes programar el inicio de un programa específico que esté instalado en Windows, puedes programar la ejecución de un comando a través de la utilización de un script. Para darte un ejemplo usaremos esta idea de How to Geek que nos deja programar el borrado automático de todos los archivos de una carpeta cada cierto tiempo.

Esto podría venirte útil en el caso de una carpeta como la de Descargas. Si acumulas muchas cosas ahí para las que luego no tienes uso, programar una tarea que se encargue de limpiarla quizás una vez por semana, podría venir muy bien.

Abre el Bloc de notas de Windows o un editor de texto como Notepad++ (si lo tienes instalado) y pega el siguiente código en un nuevo documento:

REM Remove files older than 30 days

forfiles /p "C:\Users\TuNombreDeUsuario\Descargas" /s /m . /c "cmd /c Del @path" /d -30

La primera linea es solo una descripción de la tarea "Remover archivos de más de 30 días de antigüedad", esto puedes cambiarlo si lo deseas. En la ruta de la carpeta debes reemplazar el texto con tu nombre de usuario de Windows y la carpeta que quieres limpiar, hemos puesto la de Descargas, pero tu puedes cambiar la ruta por la que quieras.

El número 30 se refiere a los días que deben pasar antes de que un archivo pueda ser borrado. Puedes cambiar el número por el que quieras también. Ahora guarda el documento con el siguiente nombre: LimpiarArchivos.bat. O lo que se te ocurra, siempre que la extensión sea .bat.

Abre el Programador de tareas, crea una nueva tarea básica y dale un nombre y descripción, elige la frecuencia que prefieras para desencadenar la tarea, selecciona la Acción Iniciar un programa, y cuando hagas click en examinar busca el archivo .bat que acabas de crear. Haz click en siguiente, y luego en finalizar.

Como ves el Programador de tareas puede ser muy útil, y si te parecen interesantes sus posibilidades puedes aprender sobre otras cosas que automatizar con él. También puedes aprovechar y revisar todas las tareas que las aplicaciones que utilizas han programado en tu ordenador, y si encuentras algo que no necesites, siempre puedes desactivarlo para que no consuma recursos. Sin embargo, no es recomendado que juegues con las tareas que programa el mismo Windows si no sabes bien lo que estás haciendo, así que ve con cuidado.

