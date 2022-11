Cuatro funciones de Windows 11 que echo de menos en Windows 10, y cómo las sustituyo

Cuando Windows 11 debutó hace poco más de un año, pudimos comprobar que, pese a la sensación de ser poco más que un Windows 10.5 con un buen lavado de cara, aportaba algunas novedades que echaba de menos en mi PC con Windows 10. Algunas, con el paso de las actualizaciones, se han terminado integrando en el propio Windows 10, otras (como la ejecución individual de aplicaciones gráficas desde WSL) no he sido capaz de replicarlas de manera satisfactoria en Windows 10.

Pero las que sí he podido replicar (de entre aquellas que yo echo de menos, que para gustos los colores) os las traigo aquí, junto a una descripción del software que lo ha hecho posible:

Para los bordes redondeados: Curtains

Una de las grandes novedades estéticas de Windows 11 fue la introducción de los bordes redondeados. No es nada revolucionario, pero visualmente resulta agradable. Ahora bien, ¿cómo podemos portar esta funcionalidad a Windows 10? La respuesta la tiene Stardock, una compañía que ha desarrollado numerosas aplicaciones para 'tunear' la interfaz de Windows.

Una de ellas es Curtains, que es capaz de agregar 'modos de estilo' (por diferenciarlos de los 'temas' estándar de Windows) a las ventanas de este sistema operativo, alterando el aspecto de la barra de título, de los botones, de los controles de ventana, de la barra de tareas, etc. Y algunos de esos 'modos' (no instalados por defecto) permiten implementar los bordes redondeados en Windows 10, a imagen y semejanza de Windows 11. Te explicamos cómo en este otro artículo.

Eso sí, la aplicación es de pago (12,99 € por separado, 51,19 € dentro de la suite 'Object Desktop').

Para Snap Layouts: FancyZones / WinDivvy

SnapLayouts es una de mis funcionalidades preferidas de las introducidas en Windows 11, la verdad. Y me gusta especialmente cómo me facilita la tarea de crear los mosaicos de ventanas, empezando por la opción de visualizar las 'layouts' desde el propio botón de 'maximizar' (y, desde W11 22H2, arrastrando hacia arriba de la pantalla la ventana). Sin embargo, su ausencia tiene fácil solución en Windows 10, sólo hace falta instalar los siempre recomendables Windows PowerToys y hacer uso de su función FancyZones para suplirla.

Otra alternativa que algunos podéis preferir es WinDivvy, que permite hacer lo mismo que las 'Snap Layouts', pero mostrando su propia ventana (en lugar de integrándose en los controles de ventana de la interfaz de Windows). Nos permite indicar con el cursor del ratón qué recuadros de la pantalla deseamos que ocupe cada ventana, y vincular cada selección de recuadros con un atajo de teclado. ¿Su desventaja? Que es un software de pago: 13,99 $ en pago único.

Pestañas en el Explorador: Clover

Hace unas pocas semanas que Windows 11 ha empezado a implementar, tras su última actualización, una funcionalidad que algunos llevábamos más de una década esperando en el SO de Microsoft: pestañas en el Explorador de archivos. Sin embargo, Windows 10 no ha sido agraciado con esta función (ni hay planes de que lo haga). No pasa nada: un pequeño software gratuito llamado Clover acude a nuestro rescate (QTTabBar es mucho más conocido, pero a veces da problemas que Clover no presenta por ahora).

Para WSA / Google Play Games: BlueStacks

El WSA (Windows Sunsystem for Android) es una de las grandes novedades de Windows 11, permitiéndonos instalar y ejecutar aplicaciones móviles para Android dentro de Windows, recurriendo a un método semejante al que nos permite usar Linux dentro de WSL. Un usuario de Windows 10 que posea determinados modelos de última generación de Samsung puede hacer algo similar manteniendo su móvil conectado al PC a través de la app de Windows Tu Teléfono.

Pero... ¿y si, como yo, no eres propietario de uno de los pocos terminales compatibles, o sencillamente no quieres mantener conectado tu móvil al PC? Pues para esos casos contamos con una alternativa que, si bien no funciona exactamente igual, puede resultarnos útil si usamos Windows 10: BlueStacks.

BlueStacks permite ejecutar múltiples instancias de la misma app.

A efectos prácticos, hablamos de una máquina virtual que ejecuta en exclusiva una versión customizada de Android. En el lado negativo, las aplicaciones no se instalan y ejecutan dentro del escritorio Windows, sino en su propia pantalla. En el lado positivo, BlueStacks nos ofrece las aplicaciones de Google (incluyendo la Google Play Store), con lo que la disponibilidad de aplicaciones se multiplica exponencialmente, frente a la infradotada tienda de apps de Amazon disponible en WSA.

Además, es una alternativa que nos permite jugar cómodamente a juegos (de hecho, los gamers son su principal público) sin esperar a que Microsoft se digne a incluir a España, algún siglo de estos, entre los países con acceso a Google Play Games en Windows (una aplicación diferente, al margen de WSA).