Esta web te muestra cómo puede afectar el cambio climático a la calle en la que vives (o a cualquier lugar del mundo)

"Este clima no existe" o "This climate does not exist", así es como se llama esta web que te permite ver con tus propios ojos cómo te puede afectar el cambio climático. Es decir, cómo se vería tu calle o la casa en que naciste afectada por alguno de los fenómenos climáticos más importantes. Además, esta página te da la oportunidad de conocer detalles de cómo el cambio climático va a afectar a diferentes lugares del mundo.

Puedes escoger un lugar de tu interés y ver con tus propios ojos cómo se vería afectado por lluvias torrenciales, por un incendio o por altas tasas de contaminación atmosférica. Y con esto, la web te puede ayudar a comprender ciertos aspectos del clima que nos rodea y cómo esto va cambiando con el paso del tiempo.

La web te permite visualizar la forma en la que el cambio climático está afectando (o puede hacerlo en el futuro) a la vida de millones de personas en todo el mundo. Para hacerte consciente de esta realidad, te ofrecerá imágenes que te permitirán ver estos efectos, creadas gracias a la inteligencia artificial.

Un vistazo a… 'Sgroogled.com': cuando MICROSOFT lanzaba anuncios ANTI-GOOGLE

Cómo usar la web para ver los efectos del cambio climático en tu propia calle

Primero tienes que elegir un lugar del mundo. Puedes buscar cualquier dirección que aparezca en Google Street View. Por ejemplo el sitio en el que vives, el lugar en el que naciste, tu lugar de trabajo o tu ciudad favorita en el mundo. Verás que puedes buscar por municipio e incluso por calles, al igual que Google Street View.

Tras indicar el lugar del que quieres saber más, pulsa sobre "Launch the visualization" y tendrás tres opciones de aspectos que puedes descubrir. Puedes saber más sobre el riesgo de inundaciones y lluvias torrenciales, sobre el riesgo de incendios y sobre la contaminación atmosférica. Escoge uno de ellos.

La web te lleva a una nueva página y ahí te explican por qué es importante saber esta información. Puedes ir leyendo mientras se va generando la imagen que tú has solicitado. Cuando esté disponible, debes bajar en la página y ahí verás el lugar que te interesa afectado por diversas crisis climáticas.

Con esto, aparecerán imágenes la calle en la que vives (o el lugar que hayas buscado) y podrás ver cómo sería si se viese afectada por fuertes lluvias (como las que afectan a muchos lugares de España a finales de verano a menudo), por un incendio o por altas cotas de contaminación atmosférica. Para crear estas imágenes que nos puedan hacer conscientes de lo que puede llegar a pasar, la web usa una inteligencia artificial de aprendizaje automático sobre imágenes que son propias del servicio de Google Street View.

Solo está disponible en inglés y en francés, aunque para ver las imágenes de qué sucedería en nuestro barrio si hubiera un incendio o una fuertes lluvias, no necesitamos de idiomas. Y para comprender las informaciones hay traductores como Deepl que te pueden ayudar.