Internxt Send es un nuevo WeTransfer con sello español y que encripta los archivos que envías: así se usa

Cuando quieres enviar archivos grandes, tu servicio de correo electrónicos y tus aplicaciones de mensajería pueden quedarse cortas (aunque ahora WhatsApp permita adjuntos de hasta 2 GB). Y ahí es cuando tenemos servicios muy buenos como WeTransfer, Smash, Filename o MyAirBridge entre otros. Ahora ha salido una nueva alternativa al mercado que encripta los archivos que envía para aumentar la privacidad.

Introducing @Internxt Send, our brand-new #encrypted file transfer service! 📁🚀 Privately & securely share #files with anyone - completely for FREE 👉 https://t.co/RfjbTsAGzY pic.twitter.com/gC7bCKLKft