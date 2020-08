Algunos canales de YouTube están sufriendo hackeos que los atacantes utilizan para emitir estafas de criptomonedas

Las estafas con criptomonedas son ya uno de los grandes dolores de cabeza de las grandes tecnológicas. Ha ocurrido hace unos días en Twitter, donde varios hackers lograron hacerse con el control de grandes cuentas para pedir dinero por Bitcoin, prometiendo en el nombre de personas como Elon Musk devolver el doble de lo que recibieran.

Ahora, y desde hace aproximadamente dos días, las víctimas están siendo canales de YouTube de cierto tamaño, cuyos propietarios ven que pierden el control de sus vídeos y emisiones en directo sin que puedan hacer nada. Todavía no se conoce el modus operandi de los hackers, pero lo que están haciendo en todos los canales afectados es emitir vídeos en directo como si fueran canales reputados (cambiando el nombre a 'NASA', por ejemplo), pidiendo recibir dinero vía criptomonedas.

Según cuentas de Twitter verificadas como @Slasher o medios como Business Insider, el problema en YouTube se lleva dando desde el 4 de agosto sin que haya una solución clara por parte de la plataforma de Google. Como en otras estafas anunciadas vía Twitter, es común ver que los hackers utilizan la imagen de Elon Musk o asuntos relacionados con él como SpaceX, para dar "credibilidad" a la estafa. También suelen aparecer los gemelos Cameron y Tyler Winklevoss.

Uno de los afectados más destacados es Jon Prosser, conocido youtuber que últimamente cuenta muchas filtraciones sobre productos venideros de Apple. En este momento, el canal de Prosser está totalmente desaparecido, y no hay ni rastro de sus vídeos de 'Front Page Tech'. Anteriormente, antes de que todo su contenido se evaporara por acción de los hackers, el canal ha estado emitiendo directos pidiendo que se enviaran bitcoins para recibir el doble. Así han podido recaudar más de 4.000 dólares.

Prosser no ha aportado pruebas sobre cómo ha podido ocurrir el hackeo, pero afirma que tenía activada la autenticación de doble factor, y apunta a que lo que está detrás del ataque es la técnica del 'SIM swapping', con la que los hackers logran hacerse con duplicados de tarjetas SIM. Gracias a ello, consiguen recibir los códigos de verificación y cambiar la contraseña de las cuentas, así como su dirección de correo asociada.

Channel hacked. 2FA bypassed.



Live-streaming a Bitcoin scam to 40,000 live viewers.



Hackers have made $4,000 in Bitcoin so far. @TeamYouTube tells me I need to fill out a form and wait “a few weeks”.



If any ACTUAL YouTube reps see this, please get in contact with me. pic.twitter.com/s276Wp1LAt