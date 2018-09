Así es el nuevo diseño que está probando Twitter en la Web

Twitter está probando una nueva experiencia para la versión Web, una decisión que la red social ha anunciado (obviamente) a través de un tweet.

Sólo algunos usuarios están teniendo acceso a esta experiencia actualizada, que añade un modo oscuro (más fácil de activar), una opción para ahorrar datos, favoritos y una interfaz con algunos cambios que llaman la atención.

Love to use Bookmarks and want it on web? Into scrolling through Explore to see what's happening?



We are testing out a new Twitter for web, which a small number of people will see today. Love it? Missing something? Reply and tell us. Don't have the new experience? Stay tuned. pic.twitter.com/w4TiRrVFHU — Twitter (@Twitter) 6 de septiembre de 2018

Business Insider ha publicado algunas capturas en las que se pueden comprobar cuáles son los cambios más importantes en esta nueva experiencia. Por ejemplo, si tienes activado el ahorro de datos, tendrás que pulsar para que se cargue la imagen:

Cuando hacemos click para crear un tweet nuevo, la caja que aparece apuesta por un diseño más limpio y se han cambiado algunos iconos de sitio.

Además, también han añadido la opción de "guardar elementos", una funcionalidad que llegó en el mes de febrero a la versión móvil. Como vemos, no son cambios realmente revolucionarios, y llegan justo después de haber dado una estocada mortal a las aplicaciones de terceros.

Twitter cierra definitivamente la cuenta de InfoWars y Alex Jones

Hace unas semanas, Apple eliminaba de su directorio de podcasts (uno de los más importantes) todos los episodios de Alex Jones y su página InfoWars.

Facebook, Spotify, Google/YouTube y Spotify ya habían eliminado el contenido de este comunicador estadounidense ultraconservador, conocido por difundir teorías conspiranoicas de temas muy delicados.

Hoy Twitter ha querido dar un paso al frente y ha anunciado que ha suspendido de manera permanente (tanto de Twitter como de Periscope) a las cuentas @realalexjones e @infowars. La red social hizo referencia a unos tweets y vídeos que han sido publicados en las últimas horas:

"Hemos llevado a cabo esta acción basándonos en nuevos informes de tweets y vídeos publicados ayer que infringen nuestra política de comportamiento abusivo".

Today, we permanently suspended @realalexjones and @infowars from Twitter and Periscope. We took this action based on new reports of Tweets and videos posted yesterday that violate our abusive behavior policy, in addition to the accounts’ past violations. https://t.co/gckzUAV8GL — Twitter Safety (@TwitterSafety) 6 de septiembre de 2018

Esta decisión contrasta con las declaraciones que hizo Jack Dorsey (CEO de la red social) el mes pasado, defendiendo que Jones no había violado ninguna norma con sus tweets.

