Un bot de Telegram vende más de 500 millones de números de teléfono unidos a cuentas de Facebook robados hace más de un año

A principios de 2020 una vulnerabilidad permitía ver el número de teléfono vinculado a las cuentas de Facebook y que permitió crear una base de datos con información privada de 533 millones de usuarios de muchos países del mundo. Parece ser que este hecho no tuvo mucha visibilidad y ha tenido como consecuencia otro ataque a la privacidad que tuvo lugar hace unos días.

De acuerdo con Alon Gal, cofundador y CTO de la firma de seguridad Hudson Rock, una empresa de Israel, hace unos días, un usuario creó un bot en Telegram que permite consultar una base de datos donde se pueden encontrar los números de teléfono vinculados a una gran parte de las cuentas de Facebook. Este “servicio” que ofrece el bot de Telegram es de pago, según Gal puso en su cuenta de Twitter.

In early 2020 a vulnerability that enabled seeing the phone number linked to every Facebook account was exploited, creating a database containing the information 533m users across all countries.



It was severely under-reported and today the database became much more worrisome 1/2 pic.twitter.com/ryQ5HuF1Cm