Cazadores de fakes: no, Marie Kondo nunca ha dicho que debas tener solo 30 libros en casa

El nuevo programa de Netflix '¡A ordenar con Marie Kondo!' se ha convertido en todo un fenómeno en Internet y en redes sociales no se ha parado de hablar de la japonesa y su famoso método para organizar nuestro hogar: "El método KonMari".

Pero mientras hay gente que se ha animado a organizar la casa tras ver unos cuantos episodios, otros la han calificado hasta de monstruo por sus sugerencias. En particular, se ha esparcido una idea de forma generalizada que afirma que Marie Kondo prohibe que tengas más de 30 libros en casa. Y eso es absolutamente falso.

Todo parece haber iniciado como un meme, alguien en Twitter publicó una imagen a modo de chiste con una foto en la que aparece Marie Kondo y junto a ella una burbuja de texto que dice que idealmente tengas menos de 30 libros.

La idea se esparció como cierta, y a día de hoy hacer una simple búsqueda en Twitter o Google arroja montones de resultados de gente muy molesta con esta mujer por atreverse a sugerir que tienes que tirar todos tus libros a la basura.

Pero, ¿de dónde viene esta idea y por qué tanta gente se la cree?. Marie Kondo ya era famosa antes de Netflix, por algo tiene su propia serie. En su libro 'La Magia del Orden' que ha vendido millones de ejemplares en todo el mundo, Kondo explica sus técnicas para ordenar las cosas de tu casa.

Y es justo en el libro donde quizás se originó la confusión. En la sección 3 del mismo, justo en la página 94 bajo el título "Qué libros conservar" esto es lo que Kondo escribe:

En la actualidad procuro no tener más de 30 volúmenes a la vez, pero antes me costaba mucho trabajo deshacerme de los libros porque me encantan. La primera vez que depuré mi biblioteca usando el criterio de qué libros me hacían feliz y cuáles no dejé 100 volúmenes en mi estantería.