Los creadores de Twitch comienzan a notar la reducción de precio de las suscripciones: "Se viene una época bastante durilla"

Twitch anunció en mayo que revolucionaba su sistema de suscripciones. Si hasta entonces el precio de las suscripciones de nivel 1 en la web era equivalente a aproximadamente 4,99 dólares estadounidenses en todos los países, eso iba a cambiar. De hecho, ya ha empezado a cambiar y los streamers lo están notando en sus ingresos de forma notable. Ganan menos.

Marco Cubí, conocido como Xamork, ha publicado un elocuente tuit al respecto este miércoles. "9 Subs regaladas ayer, gano 10$, unos 8€. Antes por 9 subs habría ganado 18$, unos 16€. Se viene una época bastante durilla", escribía.

El precio de 4,99 dólares mensuales para las suscripciones en todo el mundo era un problema que provoca desigualdad, argumenta Twitch

En países como España el precio de las suscripciones siguen al precio de siempre, aunque ya estamos inmersos en el tercer trimestre, el periodo escogido por la plataforma para aplicar la rebaja generalizada. En otros mercados, como América Latina, las rebajas superan el 50 %. Los precios de suscripción en la gran mayoría de los países, dejando a un lado Estados Unidos, se reducirán.

Suscripciones más baratas, ¿ingresos inferiores?

Desde finales de julio, América Latina, Medio Oriente y África ya tienen suscripciones locales. Estas suscripciones tienen en cuenta, explicaba Twitch, que los 4,99 dólares para todo el mundo eran un problema.

"Los fans han comentado que la asequibilidad de las suscripciones es desigual alrededor del mundo. [...] Este precio dificulta a muchos espectadores para que apoyen a sus creadores favoritos, y de la misma manera, evita que los creadores hagan crecer sus comunidades, crear más contenido y recibir a nuevos fans", escribían en el anuncio de la expansión de este tipo de subs.

La plataforma considera que los precios más bajos impulsaran el crecimiento de las comunidades y los ingresos de los creadores a largo plazo

Twitch ponía cifras al problema asegurando que el porcentaje de usuarios activos que en Europa o Asia apoyan a creadores con una suscripción es aproximadamente un 50 % más bajo que en Norteamérica. En Latinoamérica, este porcentaje se va hasta casi el 80 %. Esto, junto con el argumento de que la reducción de los precios impulsará el crecimiento y los ingresos a largo plazo, son las justificaciones de la plataforma de Amazon.

El nuevo problema es que los creadores empiezan a notar los efectos de la rebaja. Lo dejaba claro en su tuit Xamork y lo explica a Genbeta: "No saber qué vamos a cobrar impide que podamos organizar nuestros ingresos, en un mundo que de por sí ya lo complica ya que cada mes varían mucho".

"No saber qué vamos a cobrar impide que podamos organizar nuestros ingresos, en un mundo que de por sí ya lo complica ya que cada mes varían mucho"

El creador de contenido cree que con la rebaja es probable que cobre la mitad que el mes pasado. "El problema es que quien no pudiera pagar 5 $ antes no va a pagar 2-3 $ ahora; si tienes problemas económicos no gastas en suscribirte a canales de Twitch, no es cuestión del precio sino de prioridades, por eso que nos vendan la moto de que habrá muchas más suscripciones es mentira totalmente... El tiempo lo dirá", asegura.

Twitch, que va a seguir durante los próximos meses ajustando el precio tanto de las suscripciones actuales como de las pagadas o regaladas nuevas tras haber arrancado en México y Turquía durante mayo, asegura que en estos dos países pioneros "los espectadores están regalando cinco veces más suscripciones". Aunque sabe que va a suponer un problema y por eso ha lanzado un programa de ayudas para creadores sujeto a ciertos requisitos.

Twitch cubrirá parte de los ingresos que percibían con anterioridad los creadores, aunque solamente podrán acceder a este programa de ayudas los que transmitan al menos el 85 % de sus horas en directo de referencia en un mes, entre otros requisitos

El programa tiene una duración de un año y "garantiza un cierto nivel de ingresos para los creadores elegibles". Twitch cubrirá el total de los ingresos del canal base y de las suscripciones a Prime durante tres meses naturales, incluido el mes del cambio de precio, explicaron. Tras este periodo, los pagos del incentivo se reducirán en un 25 % cada tres meses durante los siguientes 9 meses hasta terminar. Los "ingresos promedio de referencia" son el punto de partida y los creadores elegibles deben transmitir al menos el 85 % de sus horas en directo de referencia en un mes y cumplir con otros criterios de elegibilidad no revelados.

"No dejaré Twitch, pero será un palo grande y costará salir adelante"

La opinión de Xamork la refrendan otros creadores en las citas de su tuit, que ha empezado a viralizarse. "Nos vamos a ver bastante afectados los pequeños/medianos streamers, porque sigue habiendo gente que igualmente tampoco se pueda suscribir incluso con las rebajas", señala Rodenasink. "Lo dicho, los subs nuevos NO VAN A COMPENSAR la bajada general de precios en tus subs regulares. Se viene una época jodida para todos los streamers pequeños. Buscaros un Plan B", tuitea Gérier.

Cubí cree que la reducción de precio de subs es una estrategia de Twitch para aumentar sus ingresos. "Lo único que va a conseguir es que ALGUNOS que se suscribían a un canal ahora se suscriban a dos, quizá alguno lo haga, pero la mayoría de gente que no estaba suscrita dudo que se suscriba porque se ahorre 2 $". ¿Dejará Xamork la plataforma ante esta situación? "No dejaré Twitch, pero será un palo grande y costará salir adelante", concluye.