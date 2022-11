Elon Musk ficha al responsable del hackeo al primer iPhone o la PS3: trabajará gratis y esto es lo que arreglará en Twitter

Día a día salen numerosos hackers que son condenados por infiltrarse en servidores de grandes empresas y que son tratados como grandes delincuentes. Pero cuando pasa el tiempo, estos hackers tan notables los vemos dentro de estas mismas grandes compañías con sueldos altísimos para fortalecer sus sistemas. Esta política es realmente típica, ya que estas empresas quieren tener en nómina a los mejores expertos en seguridad, y esos son los mejores hackers que son capaces de tirar sus sistemas.

Esto ha ocurrido con George Hotz, que a priori no te sonará de nada, pero que se hizo famoso después de hackear el primero iPhone o la PS3. El hecho de romper la seguridad de estos equipos le hizo sentarse en el banquillo, pero también entrar a trabajar en Facebook o Google. Si bien, al final decidió optar por montar su propia compañía.

Elon Musk ficha a un hacker sin tener que pagarle

En esta startup desarrolló un sistema de conducción universal que llamó la atención de Elon Musk, que además de Twitter lidera una compañía automovilística que está muy centrada en la conducción autónoma como es Tesla, aunque esto parece que ha pasado a un segundo plano. En un primer momento, Musk le ofreció a entrar en Tesla a trabajar activamente, algo que terminó rechazado para seguir con su startup. Pero ahora el futuro se le complicó al acabar fuera de su compañía debido a la decisión de la junta de accionistas.

Ahora, Hortz ha decidido emprender otro rumbo al ofrecerse a Musk para trabajar en Twitter y arreglar muchos de los problemas que presenta la red social. Lo realmente sorprendente es el sueldo que va a tener, y es que se ofreció a trabajar de forma gratuita, algo que Elon Musk aceptó sin pensarlo.

Tal y como informa The Verge, este fichaje se va a encargar de arreglar el buscador de la red social, entre otras tareas. Pero esto no es algo que va a poder hacer con toda la calma del mundo, ya que se han propuesto tenerlo hecho antes de 12 semanas. A cambio, el nuevo dueño de Twitter va a pagar los gastos de vida que tiene el hacker en su residencia de San Francisco. Pero más allá de esto no va a tener una nómina como otros empleados.

Esto es algo que muestra los planes que está teniendo Elon Musk, y que necesita los cambios de una manera rápida. De esta manera trata de salvar Twitter pese a los recientes despidos masivos, aunque le están saliendo muchos problemas. Uno de ellos está precisamente en el retraso del tick de verificado a Twitter Blue, o incluso la publicación de contenidos con copyright sin control.