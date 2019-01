Facebook bloquea las pocas herramientas que permitían conocer mejor el objetivo de su publicidad política

Todo lo que rodea a la publicidad en Facebook, particularmente desde el escándalo de Cambridge Analytica, es mirado con lupa. Por ello, contar con herramientas de análisis que muestren los tipos de usuario objetivo de los anunciantes es una actividad que todos deberíamos valorar. ProPublica, Mozilla o Who Targets Me desarrollaron métodos para profundizar en ese sentido, pero ahora la compañía de Mark Zuckerberg las ha bloqueado.

Mediante modificaciones en la web vía código, la red social se ha vuelto un poco menos transparente (de lo que ya era), y en lugar de aprovechar que estas herramientas puedan ayudarle a (difícilmente) recuperar la credibilidad perdida de cara a importantes eventos que tienen lugar en 2019, como las elecciones europeas o en países como la India, dejará sin importantes datos a su público.

Medidas para reforzar la privacidad contra quienes luchan a favor de la transparencia

En la base de datos de ProPublica, que llebava año y medio en construcción, ha podido consultarse a qué segmentos de población de Facebook iban dirigidos sus anuncios políticos. Para hacerlo, ProPublica utilizó una extensión de nevegador que voluntarios utilizaron, mediante la cual se cruzaba la relación entre los anuncios que aparecían en la red social y los datos que aportaba la persona de sí misma.

Ahora la compañía ha declarado en un comunicado a ProPublica que los cambios han sido efectuados para reforzar sus Condiciones del servicio: "Mejoramos de forma regular las maneras que tenemos de impedir accesos no autorizados por terceros, como plugins de navegadores, para mantener a salvo la información de la gente. Esta ha sido una actualización rutinaria y aplicada a extensiones de bloqueo de publicidad y de extracción de anuncios, que pueden exponer la información de la gente a actores maliciosos de formas que no esperaban", contó Betg Gautier, portavoz de Facebook.

Aunque los cambios puedan venir motivados por reforzar la privacidad, Facebook debería apoyarse en quien quiere mejorar la transparencia en la plataforma.

Aunque el mensaje tenga sentido, esta habría sido una gran oportunidad de permitir acceder a esos datos para ser más transparente. Una alianza en beneficio de los usuarios. Por el contrario, Facebook ya había solicitado a ProPublica el cese de su actividad analítica de publicidad.

Como ya mencionamos en la noticia sobre el endurecimiento de las reglas de publicidad política, Facebook ahora cuenta con una herramienta propia para mostrar la información que ProPublica o Mozilla recopilaban, pero según los primeros, la API que tienen para ello no es suficiente, pues no muestra todos los anuncios ni valdría como un elemento de análisis sobre causas emergentes que no hayan sido buscados.

Facebook abrirá otro "Cuarto de Guerra" para combatir la desinformación en las elecciones europeas

Facebook sabe lo que se juega en las elecciones europeas de mayo de 2019, un escenario perfecto para la interferencia rusa, y ha anunciado que se abrirá un "Cuarto de Guerra" como el que hubo para las elecciones legislativas estadounidenses y en las presidenciales de Brasil, donde presuntamente Bolsonaro se benefició de la propagación de noticias falsas en WhatsApp. Se trata de un equipo que operará en la oficina de Dublín para luchar contra la desinformación.

Son pasos en la buena dirección de Facebook, pero no valen de mucho si finalmente la compañía es menos abierta en relación de lo que debería con respecto a la publicidad, como hemos tratado en el artículo. Además, según los críticos, de poco están sirviendo, si por ejemplo, WhatsApp no entra en la ecuación.