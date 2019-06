Privacidad a cambio de dinero: Facebook lanza otro programa para que le abramos la puerta a los datos de nuestros smartphones

Facebook vuelve a las andadas "de espionaje" consentido con una app llamada Study from Facebook. Una de las grandes polémicas en la esfera tecnológica de comienzos de año fue aquella por la que se destapó que Facebook pagaba hasta 20 dólares al mes por instalar VPN Research, una red privada virtual con la que los de Mark Zuckerberg podrían conocer todos tus pasos en Internet.

El sistema creció gracias a ofrecer incentivos por afiliación, y lo peor es que incluso menores de edad llegaron a instalarlo para comunicar "voluntariamente" todo lo que hacían. Todo comenzó con la compra de Onavo, y en febrero acabó este experimento de Onavo Protect y Facebook Research, tras previamente haber bloqueado Apple todas sus aplicaciones de uso interno en iOS. La compañía de Cupertino les acusó de haberse aprovechado del acceso al Enterprise Developer Program para distribuir aplicaciones no destinadas a sus desarrolladores, estando pensado solo para desarrolladores.

Con Study from Facebook, que de momento sólo estará disponible en India y Estados Unidos, la compañía anuncia que esta vez no podrán registrarse menores (antes podían con "autorización de un adulto"), algo que a falta de saber cómo controlan de manera efectiva, al menos ofrece más garantías que la última vez. Tampoco hay mención a que Study from Facebook pueda llegar a iOS, y de momento está enfocado a usuarios de Android. No es probable que Apple permitiera una aplicación como esta.

Los datos que Facebook afirma querer de ti, y pagarte por ello

Facebook afirma que dará a conocer Study mediante publicidad, y que el proceso de registro, la compensación económica y el soporte correrá a cargo de Applause, una de las compañías que ya utilizó para instalar los archivos en los smartphones del público que quiso cobrar por ceder sus datos en el programa Facebook Research.

Facebook asegura que con esta app "recolectarán la cantidad mínima de información que necesitan para hacer mejores productos", que es por lo que según la compañía ponen en marcha este programa. Además, también les sirve "para entender mejor a su comunidad". Además también que "recordarán periódicamente a los participantes que tienen la app instalada". Facebook ha detallado los datos que recogerán de los teléfonos donde la app esté instalada, y son los siguientes:

Las aplicaciones instaladas en el smartphone del participante

El tiempo que pasa utilizando esas aplicaciones

País del participante, dispositivo y tipo de red.

Nombres de actividad de las aplicaciones en uso, que les muestra las funciones de las apps que están usando.

Facebook afirma que en ningún caso almacenarán identificadores de usuario, contraseñas y contenido que la gente comparte, como mensajes.

Más información | Facebook Study