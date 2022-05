Han descubierto cómo funciona la edición de tuits que Twitter ya está probando en secreto. Y hay buenas y malas noticias

La función de editar tweets en Twitter ha estado en boca de todo el mundo últimamente, sobre todo tras la reciente compra de la compañía por parte de Elon Musk. Twitter lleva ya un buen tiempo con esta característica pendiente, y si bien ya confirmó que las pruebas llegarían primeramente para los suscriptores a Twitter Blue, la comunidad está deseosa de saber más acerca de su funcionamiento.

Por suerte, gracias a Jane Manchun, experta en ingeniería inversa conocida por publicar funciones ocultas en redes sociales tales como Twitter o Instagram, Hemos visto otro adelanto de cómo funcionará la nueva opción de editar tweets en la plataforma. A través de unas capturas publicadas en la cuenta personal de Manchun, hemos conocido más secretos sobre esta nueva función.

Editar tweets es algo que suscita muchas dudas a la comunidad de Twitter. Si bien puede resultar útil, de no implementarse cuidadosamente, la herramienta podría convertirse en cómplice de muchos de los malentendidos en los debates que se generen en Twitter.

How an edited Tweet looks like on Twitter Web App: pic.twitter.com/boouYlvhA3