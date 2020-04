Instagram ya permite enviar mensajes directos desde la web: un paso más para dejar de depender del smartphone

Aunque con el tiempo la web de Instagram ha ido mejorando y completándose en cuanto a funciones, todavía está lejos de la paridad. En ese sentido, en febrero conocimos que desde la compañía estaban probando con los mensajes desde la web, y hoy, día 10 de abril, Instagram acaba de anunciar que los mensajes de Instagram Direct ya están disponibles para todos desde el navegador.

Tal y como ocurre en las aplicaciones móviles (el iPad lamenta la falta de una aplicación dedicada a día de hoy), los mensajes directos de Instagram en su versión web se acumulan en el mismo apartado que el de los comentarios a las respuestas.

Sliding into your DMs



Now you can get and send Instagram Direct messages on desktop, no matter where you are in the world 👍 pic.twitter.com/CT2SwuxHTv