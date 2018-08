Jack Dorsey niega usar la técnica del Shadow Ban en Twitter

Ya os explicamos lo que es el llamado 'Shadow Banning' en Genbeta: la técnica con la que el troll de una red social cree que sigue esparciendo sus mensajes a todo el mundo pero en la realidad su cuenta está aislada del resto de la gente, oculta en las portadas de los demás. Hace meses que hay acusaciones hacia Twitter, que supuestamente está haciendo ese Shadow Ban a más de una cuenta. Incluso el propio Donald Trump lo ha mencionado.

Pero el CEO del servicio, Jack Dorsey, ha negado todas esas acusaciones y afirma que no ha hecho que ninguna cuenta quede inaccesible. Lo ha declarado en una llamada al programa de radio de Sean Hannity, diciendo que "ni lo hacen por ideología política ni por contenidos". Lo que provocó el aparente bloqueo de ciertas cuentas fue un error.

Twitter “SHADOW BANNING” prominent Republicans. Not good. We will look into this discriminatory and illegal practice at once! Many complaints.

En el debate también ha aparecido el affair de Alex Jones, quien ha visto sus programas bloqueados de las plataformas de Apple y de otros servicios online pero no de Twitter. Así lo explicaba Dorsey en un hilo de Twitter:

We didn’t suspend Alex Jones or Infowars yesterday. We know that’s hard for many but the reason is simple: he hasn’t violated our rules. We’ll enforce if he does. And we’ll continue to promote a healthy conversational environment by ensuring tweets aren’t artificially amplified.