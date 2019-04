Snapchat se está diversificando: presenta una plataforma de juegos, otra de realidad aumentada y una red publicitaria

Snap Inc., compañía responsable de Snapchat, celebró este jueves su primera cumbre de socios. Un evento equivalente a las conferencias de desarrolladores como la F8 de Facebook, la Google I/O de los de Mountain View o la WWDC de Apple. Una cita importante a la que no acudieron con las manos vacías.

El objetivo de la Snap Partner Summit era presentar nuevos productos tanto para socios como para usuarios. Y hacerlo de una forma original, imprimiendo en el empaque de la cumbre ese aire genuino que atribuyen a sus propios productos.

Así que en el marco de un estudio de Los Ángeles, ubicado en West Hollywood, presentaron novedades tan interesantes como una plataformas de juegos, otra plataforma de realidad aumentada y la construcción de una red publicitaria con la que mostrar anuncios en otras aplicaciones.

Snap Games, porque la amistad es mucho más que solamente hablar

Dicen los creadores de Snapchat que crearon la aplicación hace ocho años para que hablar con tus amigos fuese más rápido y más divertido. Sin embargo, la amistad comprende más que conversaciones, "por lo que hemos estado trabajando arduamente para crear una experiencia completamente nueva para que los amigos jueguen juntos".

Esta experiencia se llama Snap Games y son definidos por Snap como "juegos móviles hechos para amigos".

Snap Games puede lanzarse directamente desde la barra de chat de la aplicación, permitiendo a dos usuarios jugar juntos de forma instantánea sin necesidad de instalar terceras aplicaciones. Además, explican, podremos ver cuáles de nuestros amigos están también jugando e incluso podremos hablar con ellos mediante chat de voz.

Esta nueva plataforma completamente integrada en Snapchat se lanza con seis títulos: Bitmoji Party, Tiny Royale, Snake Squad, CATS Drift Race, Zombie Rescue Squad y Alphabear Hustle.

Historias más allá de Snapchat, más realidad aumentada, más contenido original...

Hay un hecho indiscutible: Snapchat inventó las historias, las stories o como queramos llamarlas. En gran medida, se encargó también de popularizar este formato audiovisual. Sin embargo, Facebook hizo suya la invención de Snap y la hizo despegar desde WhatsApp, la propia Facebook y, sobre todo, desde Instagram.

Conscientes de esto, y probablemente pensando en que nadie más le coma la tostada, aunque visto lo visto solamente quedan migas, han decidido llevar su formato más allá de su aplicación. ¿Cómo? A través de App Stories, una utilidad que permitirá exportar las historias creadas en Snapchat a otras aplicaciones y plataformas como Tinder o Houseparty.

Crearás una storie en Snapchat y podrás compartirla en Tinder al enlazar tus cuentas de usuario de ambas redes. Con este movimiento Snap consigue extender sus tentáculos más allá de su propio servicio de forma oficial, al mismo tiempo que aprovecha doblemente su tecnología en torno al formato obteniendo un beneficio adicional por ello. El resultado, si sale bien, debería ser todo un win-win.

Snapchat quiere llevar los filtros de lo facial a lo corporal pasando por lo arquitectónico

Snapchat quiere continuar explotando sus esencias expendiendo otra de sus características, los filtros, llevándolos de lo facial a lo corporal y arquitectónico. Aquí entra en juego la realidad aumentada para, por un lado, proporcionar a los desarrolladores una plataforma, Scan, que les permita crear animaciones que funcionen con prácticamente todo el cuerpo del usuario, como por ejemplo, con las manos.

Además, desde Snap quieren que los filtros trasciendan al usuario, por eso ofrecen la construcción de animaciones para mascotas y han presentado Landmarks, un producto que lleva los filtros a edificios.

Snap Audience Network pretende hacer aumentar los ingresos publicitarios incluso aunque la base de usuarios no crezca

De momento, esta característica se centra en hitos arquitectónicos y populares como la Torre Eiffel, el Palacio de Buckingham, el Teatro Chino de Los Ángeles, el Capitolio de Washington DC o el Flatiron de Nueva York, que podrán expandirse, tener ojos y vomitar, literalmente, arcoíris.

El último de los anuncios más destacados, seguramente el más importante desde el punto de vista empresarial para Snap Inc., es el de la red publicitaria que la compañía se encuentra construyendo. Snap Audience Network es su nombre y su objetivo es llevar a los anunciantes que aparecen en Snapchat más allá de la comunidad, apareciendo en aplicaciones de otras empresas amplificando así su difusión. La teoría es que esta plataforma, de la que no se conocen muchos más detalles, les ayude a aumentar ingresos publicitarios aunque la base de usuarios de su servicio no se amplíe.