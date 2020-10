Twitter cambia las políticas sobre contenido hackeado tras la polémica por el artículo del NY Post

Hace unas horas Twitter decidió marcar como "peligroso" un enlace a un artículo publicado en The New York Post, en el que se insinúa conflictos de interés y un posible abuso de poder de Joe Biden cuando era vicepresidente de la administración Obama.

Facebook también hizo lo propio, y senadores republicanos exigieron una citación con los directores ejecutivos de ambas plataformas para discutir una supuesta censura con el tratamiento de esta noticia.

Jornada muy movida para Twitter

Twitter argumentó que las imágenes que aparecían el artículo contenían información personal y privada (como son direcciones de correo electrónico o números de teléfono), algo que viola sus reglas.

Es por eso que Twitter ha decidido cambiar sus políticas sobre hacking, y responder (de algún modo) a las críticas que han recibido tras esta decisión. Vijaya Gadde, responsable de asuntos legales y de políticas de Twitter, ha sido la encargada de comunicarlo mediante un hilo:

So, what’s changing?



1. We will no longer remove hacked content unless it is directly shared by hackers or those acting in concert with them



2. We will label Tweets to provide context instead of blocking links from being shared on Twitter — Vijaya Gadde (@vijaya) October 16, 2020

Gadde asegura que "ya no eliminarán el contenido hackeado a menos que sea compartido directamente por los hackers o los que actúan en concierto con ellos". Además, añadió que "etiquetarán los tweets para proporcionar contexto en lugar de bloquear los enlaces".

De todos modos, en el caso de la publicación del New York Post, Twitter ha afirmado que el enlace seguirá bloqueado. Un portavoz de la plataforma lo ha justificado asegurando que "viola las normas sobre información personal privada".

Este cambio en las políticas de Twitter llega horas después de que el CEO de la compañía, Jack Dorsey, declarase que bloquear un enlace sin proporcionar contexto era algo totalmente "inaceptable".

Todo este revuelo pasó hace unas horas, justo en una jornada en la que Twitter dejó de estar operativa durante una hora (sobre todo en Estados Unidos, Reino Unido y Japón). Unas horas antes, la compañía había decidido suspender temporalmente la cuenta de la campaña de reelección de Donald Trump.

El motivo fue que dicha cuenta compartió un vídeo en el que atacaba a Joe Biden, precisamente por las informaciones aparecidas en el artículo del New York Post. Nuevamente, Twitter se escudó afirmando que violó las reglas contra la publicación de información privada.