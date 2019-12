Twitter dejará por fin de comprimir las fotos que subamos a su web

En agosto de 2011, Twitter introdujo una función muy demandada que ya se hacía con servicios de terceros: la subida de fotos desde la web y clientes oficiales. Son las fotos que a día de hoy podemos ver con los enlaces "pic.twitter". Fue un cambio importante, porque de repente el texto se fusionó con las imágenes y Twitter cambió para siempre, por la comodidad que daba esta integración.

Sin embargo, uno de los grandes problemas de subir fotos a Twitter siempre ha sido, como en otras redes sociales, cómo sus algoritmos de compresión "destrozaban" las imágenes que los usuarios subían, algo que hacía que ver a fondo la calidad de imagen de un smartphone o hacer zoom para apreciar algún detalle fueran actos bastante poco útiles. Sin embargo, todo esto acaba de cambiar.

Twitter ya mantiene la calidad de las fotos que subimos

Nolan O'Brien, trabajador de Twitter, ha compartido en su perfil de la red social que desde ayer, (casi) todas las imágenes JPEGs que los usuarios suban a Twitter for Web, es decir, la web corriente, no se comprimirán. Para ello, ha subido una foto de unas hojas al 97% de calidad en JPEG, donde se demuestra que los bordes de éstas y el detalle fino se preservan perfectamente.

Starting today, Twitter will preserve JPEGs as they are encoded for upload on Twitter for Web. (Caveat, cannot have EXIF orientation)



For example: the attached photo is actually a guetzli encoded JPEG at 97% quality with no chroma subsampling.https://t.co/1u37vTopkY pic.twitter.com/Eyq67nfM0E — Nolan O'Brien (@NolanOBrien) December 11, 2019

Lo que no ha aclarado O'Brien es qué pasa con la compresión en otros formatos populares como PNG o HEIC. El segundo cada vez tendrá más protagonismo, pues por ejemplo los iPhone ya disparan por ejemplo en él para comprimir más el tamaño de los archivos. Lo que sí ha anunciado es que las previsualizaciones seguirán comprimiéndose, al igual que las fotos de avatares, estos últimos también recibirán las mejoras a partir del próximo año.

La información que almacenan se compone solo de la imagen, no de los metadatos, que siguen descartando, y por tanto no serán visibles para los usuarios. Dentro de lo que preservan, O'Brien señala que que no haya compresión no quiere decir que no haya píxeles. Fotos de hasta 8 megapíxeles no se redimensionarán, y hasta 16 si son cuadradas. Para que no se comprima con chroma subsampling, O'Brien ha recomendado cómo subir las imágenes:

Steps to check:

1) if it has orientation set to rotate the image, we will transcode

2) if it is over 4096 in any dimension, we will transcode

3) if it is over 5 MBs, we will transcode

4) if the compression is very inefficient (worse than 1 pixel per byte), we will transcode — Nolan O'Brien (@NolanOBrien) December 11, 2019

Es decir, no hay que rotar, subir imágenes de más de 5 MB o que superen los 4.096 píxeles de ancho o largo.