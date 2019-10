WhatsApp no permitirá que los partidos políticos hagan envíos automatizados de mensajes en la campaña del 10-N, según El País

Facebook anunció el pasado 14 de octubre a los partidos políticos españoles que no tolerará que en la campaña de las elecciones del 10 de noviembre se hagan envíos masivos automatizados, incluso aunque haya electores que quieran recibir dicha información. Es una información que nos llega desde El País, y no debería extrañar, porque oficialmente nunca se ha permitido este comportamiento con herramientas alternativas a WhatsApp Business, que los partidos empleaban.

De hecho, eso originó una de las grandes polémicas de las anteriores elecciones generales. Cuatro días antes de las elecciones, WhatsApp y Facebook bloquearon primero el canal de Podemos, que luego reactivaron y volvieron a desactivar, para finalmente acabar también con los canales del Partido Socialista y del Partido Popular.

La formación morada, por ejemplo, optó por centrarse en Telegram, una vía mucho más enfocada a este tipo de comunicación, como hemos visto en el caso de Tsunami Democràtic.

Los partidos tendrán que buscar otras formas de llegar a los votantes

Según El País, en la reunión se encontraban los partidos nacionales grandes, Más País y el PNV. Los grandes ausentes fueron los partidos catalanes. Lo que Facebook quiso trasladar al evento fue cómo mejorar la presencia en redes sociales (dando consejos sobre cómo subtitular o el formato de vídeo que emplear), algo con lo que no tienen problemas los partidos, que además emplean cantidades altas en publicidad en la plataforma.

Ese, por ejemplo, también es un caso polémico, en base a lo que se está haciendo en Facebook con la anunciada política de no eliminar publicaciones de políticos, aunque los verificadores hayan comprobado que en el discurso hay mentiras o inexactitudes.

Facebook no quiere que WhatsApp juegue el papel de las elecciones de Brasil, por ejemplo

En España, lo que interesa es tener alcance directo por vías modernas, y WhatsApp aquí es el absoluto dominador, por lo que es la plataforma ideal para llegar a miles o millones de votantes. En la anterior campaña, desde Facebook se afirmaba que el envío masivo no estaba autorizado, y se instaba a operar con WhatsApp Business, la plataforma de WhatsApp pensada para negocios, y algunos partidos afirmaban que era lo que realmente usaban, por lo que no entendían el bloqueo.

La realidad es que Business no está pensada para ser utilizada de esa forma, pues entre sus condiciones se permite el envío de 20 mensajes por segundo, lo que hace imposible alcanzar fácilmente a 60.000 personas. El uso corriente que se le da a la plataforma es el de contactar con clientes y responder a preguntas, pero con coste. Según recoge El País, los partidos políticos no entienden que a otros entes no políticos sí se les permita hacer un uso masivo de WhatsApp.

Desde Genbeta nos hemos puesto en contacto con Facebook para conocer si, al menos, los partidos podrán utilizar WhatsApp Business con sus limitaciones. Actualizaremos cuando recibamos novedades.