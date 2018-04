Zuckerberg contraataca a Tim Cook por su crítica a Facebook: es "extremadamente simplista"

Mark Zuckerberg lleva días hablando de Facebook y sus recientes escándalos, especialmente el de Cambridge Analytica, a través de publicaciones y entrevistas. En la última, con Ezra Klein de Vox, el director ejecutivo ha cargado contra las recientes críticas de Tim Cook, máximo directivo de Apple, y ha puesto sobre la mesa algunas posibles soluciones para arreglar Facebook.

En una entrevista concedida a Recode y MSNBC, grabada hace solamente unos días, Cook era preguntado sobre qué habría hecho él si fuera Mark Zuckerberg y estuviese frente a los problema que debe abordar Facebook. "¿Qué haría yo? Yo no estaría en esa situación", respondió, para acto seguido reflexionar sobre la privacidad y la visión que asegura que tiene Apple de ella.

Nos importa la experiencia de usuario. Y no vamos a entrometernos en su vida personal. Creo que eso es una invasión de la privacidad. Creo que la privacidad es un derecho humano. Es una libertad civil y algo que de alguna manera es inherente a Estados Unidos, como la libertad de expresión y la libertad de prensa.

En la entrevista, que se emitirá completamente este viernes 6 de abril, Tim Cook también dice que si Apple monetizase a sus clientes, "si nuestro cliente fuera nuestro producto, podríamos hacer una tonelada de dinero". "Hemos elegido no hacer eso", concluía.

Estas palabras recordaban a una suerte de carta abierta que escribió en 2014, justo poco después del Celebgate, en la que dijo que "cuando un servicio en línea es gratuito, tú no eres el cliente. Tú eres el producto". Entonces añadió: "Nuestro modelo de negocio es muy sencillo: vendemos excelentes productos".

Al director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, no le han gustado las críticas de su homólogo en Apple a raíz del uso indebido de datos de 50 millones de usuarios de su red social. Siendo preguntado por la opinión de Tim Cook, no ha titubeado desacreditando su razonamiento por "ser extremadamente simplista".

Sabes, encuentro ese argumento, que si no estás pagando eso de alguna manera no podemos preocuparnos por ti, ser extremadamente simplista. Y nada alineado con la verdad. La realidad aquí es que si quieres construir un servicio que ayude a conectar a todos en el mundo, entonces hay mucha gente que no puede pagar. Y por lo tanto, como con muchos medios de comunicación, tener un modelo apoyado en la publicidad es el único modelo racional que puede apoyar la construcción de este servicio para llegar a la gente.