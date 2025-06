Dabiz Muñoz defiende trabajar más de 40 horas semanales: "Llegar a determinados sueños requiere ciertos sacrificios"

Mientras que en España, el Ministerio de Trabajo quiere implementar una jornada de 37,5 horas, para lo que está encontrando muchos escollos de diversos sectores.... y mientras trabajadores y empresas apuestan por semanas laborales de cuatro días, muchas voces levantan la voz en defensa de la cultura del esfuerzo y de dedicar horas de más a los empleadores. Aunque hace unos años esas ideas pudieran ser muy alabadas, las polémicas que levantan ahora muestran que pierde fuelle.

Dabiz Muñoz, conocido cocinero y marido de Cristina Pedroche, dueño del restaurante de alta cocina DiverXO ha sido polémico con unas declaraciones. En una entrevista comentó acerca del sacrifico que él hizo por crecer profesionalmente, y sobre las horas que le echaba a sus negocios y lo que considera que otras personas deben sacrificar para lograr mayores éxitos.

Las redes sociales se dedicaron a recordarle que cobra cientos de euros por un menú en su restaurante y que ha habido polémicas sobre las condiciones laborales de sus empleados en el pasado, trabajando muchas horas sin parar, cuando el grueso de las ganancias de sus negocios va para él y no para quienes pasan horas y horas trabajando. Por ejemplo, a finales del pasado año un ex trabajador contó que era normal trabajar desde las 9 de la mañana hasta la madrugada.

"Echar horas tiene que ser una elección personal"

Además, en el podcast Gastronomía 360, Muñoz explica que, según él, "el error que ha vivido la profesión durante muchos años es que el echar tantas horas ha sido algo impuesto y no ha sido una elección personal". Cabe decir que las declaraciones son de hacer un par de meses pero alguien las ha encontrado ahora y ha abierto ese melón en redes sociales y la polémica está siendo estos días.

Y ahí está la raíz del problema. El cocinero considera que "una vez que tú entras en una empresa y la dinámica es que tienes que trabajar cincuenta, sesenta o setenta horas a la semana porque es lo que hay, creo que eso es lo insostenible y lo inaceptable". Sobre él mismo, cuenta que "si tenía la posibilidad de estar más horas, quería hacerlo. Llegar a determinados sueños requiere ciertos sacrificios. No puedes querer ser el mejor del mundo en lo tuyo y dedicarle solo 40 horas a la semana".

También explicó que “parece que hablar de esfuerzo en el trabajo tenga connotaciones negativas hoy en día, porque se vincula al volumen de horas. Y yo creo que tiene que ver con la calidad, la dedicación, la capacidad de sacrificio".

Al mismo tiempo, el conocido marido de Pedroche afirma que él "repetiría lo mismo porque era mi opción personal de hacerlo así", la de echar muchas horas porque "quería aprender mucho, no quería perder el tiempo, si tenía posibilidades de estar más horas, quería estarlas".

También ha dicho que pasar muchas horas en el trabajo "le llenaba y hacía feliz" y que quiere seguir haciéndolo. "A mí era lo que me hacía feliz y lo que me llenaba. A día de hoy me sigue compensando y si algún día no me compensa, como es una decisión personal, podré dejar de hacerlo".

De todos modos, no critica que la gente haga su trabajo de 40 horas y ya: "Otra cosa es que quieras ser muy bueno, pero también tener una vida, dedicarle tiempo a tu familia, hacer otras cosas y trabajar solo 40 horas" ya que "hay muchas maneras de dedicarse al mundo profesional y empresarial".

Sobre los gritos en las cocinas

“Durante muchos años, en la cocina de DiverXO, como en tantos otros sitios, levantar la voz era normal. Asumes que ese es tu día a día y la propia dinámica de trabajo hace que parezca normal. De hace no menos de cinco años a esta parte, en ninguna de las cocinas de nuestros restaurantes se escucha no solo levantar la voz, sino ningún tipo de broma o comentario que pueda ser ofensivo para cualquier tipo de creencia, orientación sexual, hábito, etc.”, es otro tema del que habló en el mencionado podcast.

Hace un tiempo, en una charla que dio en un encuentro de La Ser también habló de que muchos años estuvo muy obsesionado con su trabajo, negocios y creatividad y en estar siempre mejorando sus creaciones pero que, aunque mantiene esa obsesión, para él lo más importante está en su casa (su familia).

Qué le dice Muñoz a la gente joven

El reconocido chef ha contado que él les dice a los jóvenes de sus empresas que: "Si te obligas a que cada besugo que asas salga con la piel perfecta, la capa de grasa perfecta y el punto perfecto y no te permites que esté peor, si te obligas a trabajar con tu mesa limpia, con tu tabla bien organizada y tus cuchillos bien afilados, en el fondo te estás construyendo a ti".

Hace unos años, otro ex trabajador del gerente contó que era muy complicado trabajar para Muñoz: "Para la apertura nos tuvimos que meter 17 días seguidos sin librar de 9 de la mañana a 3 de la madrugada. Era insoportable. Tuvimos que inventarnos una excusa un día para cerrar porque no dábamos para más. Llegué a ver cómo mis compañeros recibían broncas por parar 5 minutos para comer".

