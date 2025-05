El Gobierno aprueba la reducción de jornada laboral a 37,5 horas, pero no significa que desde mañana trabajarás menos

La reducción de la jornada laboral en España continúa avanzando. Tras la aprobación del anteproyecto de ley hace unas semanas, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de ley definitivo. Sin embargo, esto no implica que el nuevo horario se aplique desde mañana mismo.

La propuesta busca reducir la jornada laboral semanal de las actuales 40 horas a 37 horas y media, sin disminuir el salario de los trabajadores. Esta cláusula es uno de los principales puntos de fricción con las organizaciones empresariales y ha generado divisiones entre los partidos políticos.

El Gobierno da el primer paso para reducir la jornada laboral en España

A partir de mañana no tendrás que trabajar dos horas y media menos a la semana. A pesar de la aprobación del proyecto por parte del Gobierno, la ley debe ahora pasar por los trámites legislativos en el Congreso de los Diputados. Se espera que, si todo avanza según lo previsto, la nueva normativa podría entrar en vigor a finales de 2025, con un periodo de adaptación para las empresas.

Una de las claves más importantes de esta ley es que pese a la reducción de la jornada laboral, se mantiene el mismo sueldo para los trabajadores. Siendo este uno de los puntos de conflicto que existen con los trabajadores. También aplica a los trabajadores a media jornada que podrán mantener el mismo horario de hasta ahora. Aunque todo puede sufrir modificaciones o no salir adelante.

La propia vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha afirmado que esta ley "cambia la vida de la gente" para ganar en conciliación familiar.

No obstante, el camino parlamentario no será sencillo. Partidos como Junts per Catalunya, PP y VOX ya han anunciado su oposición a la medida, y Junts incluso presentará una enmienda a la totalidad. Si la ley no supera los distintos trámites parlamentarios, podría quedar bloqueada y no llegar a aplicarse. Su portavoz apuntaba a que:

La dirección de Junts ha acordado hoy presentar una enmienda a la totalidad al proyecto de ley para la reducción de jornada laboral. Si se aprueba con su redactado actual, pactado únicamente con los sindicatos españoles, es una propuesta que perjudica claramente a las pymes y los autónomos catalanes.

Si logra pasar el primer trámite de admisión a trámite, todavía quedarán los cambios que se pueda hacer en la comisión competente y la votación final. En el caso de que se quede estancada en algún paso, su aplicación no llegaría a finales de año. Siempre teniendo en cuenta que se apunta a la necesidad de contar con un periodo de adaptación para que las empresas vayan integrando esta nueva jornada laboral.

Como novedad, la ministra ha remarcado lo importante que será que esta nueva medida se negocie con los representantes de la compañía y se reafirma en la necesidad de dejar de plazo hasta finales de año para hacer los cambios necesarios:

“Para realizar las adaptaciones necesarias que aseguren el cumplimiento de lo previsto en esta norma, en particular, lo establecido respecto a la jornada ordinaria de trabajo máxima”.

Además de la reducción de jornada que es protagonista en esta ley, también se incluyen mejoras en el control de fichaje de los trabajadores al que se deberá acceder de manera telemática, y se refuerza el derecho a la desconexión. Medidas que también podrían acabar en la nada si no termina saliendo del Congreso de los Diputados hacia el BOE.

Imágenes | Flickr (La Moncloa)

