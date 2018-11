Amazon deja al descubierto nombres y correos electrónicos de sus usuarios a causa de un "error técnico"

Amazon ha filtrado a causa de un "error técnico", según han asegurado, nombres y correos electrónicos de algunos de sus clientes durante las últimas horas. La compañía ha informado de esta brecha de seguridad, sufrida a pocas horas del Black Friday, a través de un escueto correo electrónico que puede leerse gracias a los usuarios que lo han recibido y compartido en foros y redes sociales.

"Nos ponemos en contacto con usted para hacerle saber que nuestro sitio web reveló inadvertidamente su dirección de correo electrónico debido a un error técnico. El problema ha sido solucionado. Esto no es el resultado de nada de lo que hayas hecho y no hay necesidad de que cambies tu contraseña ni de que tomes ninguna otra acción".

Amazon no ofrece detalles sobre lo ocurrido

Amazon's legit been sending out notices saying sorry we exposed your email address. Seems likely related to this https://t.co/21cRB2dHTk… Besides the brevity, what's giving people pause is they sign the email https://t.co/KDiteRFaeR Why cap the "a" and why no https://? Strange pic.twitter.com/mwty3GmCN1 — briankrebs (@briankrebs) 21 de noviembre de 2018

La compañía está enviando estos correos electrónicos a los afectados, reconociendo la filtración y atribuyéndola a ese fallo técnico, aunque no da más detalles sobre lo que ha sucedido. No ha especificado en qué consiste el error, ni tampoco ofrece el número de usuarios afectados; se ha negado a hacerlo.

De acuerdo a la información que publica The Verge, cuando se contactó con Amazon para solicitar comentarios sobre estos correos y el incidente en sí, dijo que "ni su sitio web ni ninguno de sus sistemas habían sido violados y que había 'arreglado el problema e informado a los clientes potencialmente perjudicados'".

Pese a que el error haya sido arreglado y, de acuerdo con el parecer de la compañía los usuarios no necesiten cambiar sus contraseñas de acceso a la plataforma, lo cierto es que esta fuga de datos plantea problemas a los usuarios afectados. Más allá de que sus correos electrónicos puedan ser utilizadas para el envío de spam, por poner un ejemplo, podrían verse expuestos en un mayor grado a ataques de phishing o de otro tipo sobre sus cuentas de Amazon.

Además de no ofrecer el número de afectados, tampoco han informado sobre la procedencia de estos. No obstante, gracias a la difusión de lo correos de aviso de Amazon por parte de los afectados podemos comprobar que clientes tanto de Estados Unidos como de Europa han recibido estas comunicaciones alertándoles sobre el incidente. Algo que revelaría una afección de carácter internacional.