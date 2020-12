La empresa que desbloqueó un iPhone para el FBI afirma ahora haber roto la encriptación de la base de datos de Signal

La empresa de seguridad israelí Cellebrite, que saltó a la fama hace tres años por haber ayudado al FBI a desbloquear el iPhone de un sospechoso, afirma ahora a través de su blog corporativo haber sido capaz de desencriptar el cifrado de extremo a extremo de Signal, posiblemente la app de mensajería más segura del mercado.

Cellebrite se especializa en el desarrollo de herramientas para ayudar a las fuerzas de seguridad a acceder a los datos de los dispositivos y cuentas de los sospechosos; y ha sido muy criticado por haber colaborado también con países poco democráticos como Venezuela, China, Bielorrusia y Arabia Saudí.

En el citado blog, los israelíes afirman que la creciente popularidad de herramientas altamente encriptadas (como Telegram o Signal, que el pasado mes de mayo alcanzó un millón de descargas) está dificultando esta labor de análisis forense.

Ahora, presume de que la ruptura de la encriptación de Signal, una aplicación constantemente recomendada por adalides de la privacidad como Edward Snowden, permitirá acceder a las comunicaciones de "miembros de bandas y traficantes de drogas".

Según la compañía, este método de acceso a datos encriptados ya ha sido incorporado a la lista de funcionalidades de uno de los principales productos de Cellebrite, el Cellebrite Phisical Analyzer.

Cellebrite colgó en un primer momento una explicación completa del proceso seguido para lograr este hito, si bien posteriormente ésta desapareció del artículo del blog. Dicho artículo original se conserva aún en Archive.org.

Alan Woodward, profesor de informática en la Universidad de Surrey citado por la BBC, afirma sospechar que "alguien con autoridad les pidió que lo borrasen".

Sin embargo, hay quien le resta importancia al logro de Cellebrite:

Dangerous misunderstanding spreading that @Cellebrite_UFED can 'crack' & intercept @signalapp.



This is FALSE.



Modest reality: Cellebrite claimed to extract the Signal chat database from an unlocked Android in their possession.



Please RT. cc @BBCNews @janewakefield THREAD 1/ pic.twitter.com/QRsg9PSgS7