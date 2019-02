Investigadores de Google afirman que dos vulnerabilidades de iOS fueron explotadas por atacantes no identificados

Dos vulnerabilidades que Apple parcheó en su última actualización de iOS, la correspondiente a la versión 12.1.4, habrían sido explotadas con éxito por atacantes desconocidos antes de que Apple tuviera conocimiento de ellas. Esto es lo que asegura un ingeniero de seguridad de Google en un tuit.

Su autor, Ben Hawkes, jefe de equipo del grupo de investigación de seguridad Project Zero de Google, afirma en este mensaje publicado el jueves que las vulnerabilidades de día cero identificadas como CVE-2019-7286 y CVE-2019-7287 habían sido aprovechadas. Aunque, eso sí, no ha aportado más información.

CVE-2019-7286 and CVE-2019-7287 in the iOS advisory today (https://t.co/ZsIy8nxLvU) were exploited in the wild as 0day.