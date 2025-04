Discord cambia de CEO mientras busca su salida a bolsa. Los usuarios temen lo peor del futuro de la plataforma

Jason Citron, cofundador y CEO de Discord, ha anunciado que dejará su puesto al frente de la popular plataforma de comunicación. Según se ha confirmado, Humam Sakhnini, ejecutivo con experiencia previa en Activision Blizzard y King, tomará el relevo en la dirección de la compañía a partir del próximo 28 de abril.

En un mensaje compartido con los empleados y publicado en la web oficial de Discord, Citron explica esta decisión, comentando lo siguiente: "Al entrar en nuestra siguiente fase, he estado reflexionando sobre cómo puedo contribuir mejor al éxito a largo plazo de Discord. El trabajo de un CEO evoluciona constantemente y, con los años, me he ido 'despidiendo a mí mismo de mi trabajo' delegando responsabilidades. Sin embargo, al analizar lo que Discord necesita de su CEO en los próximos años, me di cuenta de que es momento de literalmente 'contratarme fuera de mi puesto'".

Discord tiene nuevo CEO, justo cuando la compañía tiene planes de salir a bolsa

A pesar de su marcha como CEO, Citron no se desvinculará completamente de la empresa que fundó, ya que permanecerá como miembro del consejo de administración y ejercerá como asesor del nuevo director ejecutivo.

La compañía ha experimentado un notable crecimiento bajo el liderazgo de Citron. Tal y como comparten en The Verge, en una entrevista concedida el año pasado al podcast Decoder, el ejecutivo reveló que Discord había alcanzado aproximadamente 870 empleados y más de 200 millones de usuarios activos mensuales.

Por su parte, Stanislav Vishnevskiy, también cofundador de Discord, mantendrá su posición como director de tecnología de la empresa.

El nuevo CEO, Humam Sakhnini, comentaba lo siguiente: "Espero trabajar con Stan y el talentoso equipo de Discord para ampliar nuestro negocio mientras nos mantenemos fieles a la misión principal de la empresa y a la conexión especial que tiene con las comunidades de jugadores. Todavía estamos al principio del impacto de los videojuegos en el entretenimiento y la cultura, y Discord está perfectamente posicionado para desempeñar un papel central en ese futuro".

No son pocos precisamente los usuarios que temen que la plataforma vaya a peor con el nuevo cambio de dirección y estrategia tomada por la compañía durante los últimos años. La introducción de cada vez más publicidad en la plataforma y el rumbo que está tomando Discord no está sentando bien a muchos usuarios.

Además, el hecho de que Sakhnini provenga de Activision Blizzard tampoco ayuda. Y es que el estudio se ha enzarzado en varias polémicas en el pasado, entre ellas denuncias por acoso sexual y discriminación laboral en su entorno corporativo, factores que derivaron en investigaciones oficiales y protestas de empleados. Todo ello sin mencionar las críticas hacia la compañía por prácticas empresariales agresivas como despidos masivos o su tendencia en sus juegos por las microtransacciones.

"En 2 años me veo comunicándome con colegas a través del servicio postal," comentaba este usuario en Bluesky. Aunque este cambio en la dirección coincide con información que apunta a que Discord estaría explorando una posible salida a bolsa. En declaraciones a GamesBeat, Citron comentó que aunque la empresa no tiene planes concretos que anunciar sobre una potencial oferta pública inicial, "como pueden imaginar, contratar a alguien como Humam es un paso en esa dirección".

La conversación en muchos foros sobre la salida a bolsa de Discord refleja un miedo palpable de que la plataforma pueda perder "su encanto" y convertirse en "otra empresa más con ánimo de lucro", como mencionan en ZLeague. "Hoy en día, la expresión 'salir a bolsa' suele equivaler a que los servicios pierdan su facilidad de uso en aras de los beneficios de los accionistas", comentaba otro usuario.

En fin, parece que tendremos que esperar para conocer qué le depara a Discord y si los cambios en su dirección y políticas acaban sentando bien a la comunidad. Discord se ha ganado la fama de convertirse en la plataforma de comunicación por defecto para los jugadores, un nexo de unión que combina llamadas de voz, texto y comunidades que recuerdan a los foros de Internet, todo en uno. Sus cambios pueden acabar tensando la cuerda demasiado.

