"Cómo se siente el mundo": esta web es un mapa interactivo en el que indicar cómo estás de ánimo

Estamos viviendo unas semanas en las que, dependiendo del día, es normal que experimentemos diferentes estados de ánimo. "How is the World?" es una página web que tiene como misión visualizar cómo se siente cada zona del mundo.

Sus creadores afirman que "el propósito" de esta web "es mostrar cómo se siente el mundo a través de simples estadísticas". Advierten que "estos datos no deben ser tomados como una referencia fiable de cómo se siente el planeta", pero lo cierto es que es muy interesante su funcionamiento.

Registra cómo te sientes ahora mismo

Cuando entramos en esta página, veremos un mapamundi en el que aparecen diferentes colores. Además, en el lado derecho hay un gráfico que nos indica qué representa cada uno de estos colores.

El verde significa felicidad, pasando por el amarillo que representa "normal" y el rojo "muy triste". De un vistazo rápido, podremos saber cómo se sienten en cada país.

Además, al hacer click en cada uno de los países, a su vez veremos cómo se sienten las diferentes regiones que lo componen. Se trata de una plataforma que tiene muy poco tiempo de vida, así que será interesante ver cómo evolucionan estos colores a medida que más usuarios indiquen cómo se sienten.

Si pulsamos el botón que dice "Share how you feel" tendremos la oportunidad de elegir el emoji que mejor represente nuestro estado de ánimo. El punto positivo es que no hará falta registrarse para hacerlo.

Además, en la parte inferior existe un botón que nos permite activar el modo para daltónicos. Imaginamos que, en estas semanas en las que estamos viviendo un momento histórico, seguro que los estados de ánimo van a ser muy cambiantes según la región.