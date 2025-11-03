Este mapa de los notarios muestra gratis el precio real de las viviendas de tu código postal y de cualquier parte de España

Hasta ahora, cuando buscábamos cuánto se paga realmente por una vivienda en España, teníamos que conformarnos con los precios de ofertas de plataformas como Idealista o Fotocasa. Pero esos datos solo reflejan lo que los vendedores piden, no lo que finalmente se paga.

Eso acaba de cambiar: el Consejo General del Notariado ha puesto en marcha una web gratuita y abierta a cualquiera que incluye una herramienta que permite consultar los precios reales de compraventa inscritos ante notario.

Ingente cantidad de datos. El notariado usa una enorme base de datos que contiene más de 170 millones de escrituras, y cuenta con información actualizada cada mes sobre la evolución del mercado inmobiliario. Los datos provienen directamente de las operaciones firmadas en toda España. Concepción Pilar Barrio del Olmo, presidenta del Consejo General del Notariado, afirmó que con el lanzamiento buscan "aportar transparencia al mercado y que cualquier persona pueda acceder a información fiable y actual".

Según los notarios, la plataforma no solo ayuda a particulares o compradores, sino también a investigadores y administraciones públicas, al ofrecer un histórico de datos de los últimos 12 años, con información sociodemográfica asociada.

La gran diferencia frente a otras fuentes, como el Registro de la Propiedad, es que los datos notariales se registran en el momento exacto de la firma, sin retrasos de semanas o meses.

Cómo funciona. La página permite explorar un mapa interactivo donde se pueden consultar los precios medios por metro cuadrado, la superficie media o el número de compraventas realizadas en cualquier zona del país. También se puede filtrar por tipo de vivienda o construcción, lo que facilita entender cómo está el mercado en un barrio concreto o en una comunidad autónoma.

Qué dice la web. Según los primeros datos que ofrece la herramienta, el precio medio de los pisos en España ha subido un 8% entre enero y agosto de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior. En ciudades como Madrid, la subida alcanza el 15,2%, mientras que en Barcelona se sitúa en el 9,3%.

Cambios profundos en los compradores. Las adquisiciones por parte de extranjeros han pasado del 7,5% en 2007 al 20,1% en 2025. Por el contrario, la presencia de jóvenes entre 18 y 30 años se ha desplomado: si hace casi dos décadas representaban el 22,5% de las operaciones, ahora apenas alcanzan el 9,5%.

