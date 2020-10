Lo-Fi player es la mezcla perfecta entre diversión y productividad: ideal para concentrarse mejor

Hay momentos en los que no te apetece escuchar cierta música mientras trabajas, bien porque no favorece a la concentración o porque no encuentras el disco que encaje con tu estado anímico actual (por ejemplo, un lunes a la mañana en principios de otoño).

Para este tipo de situaciones es genial poder recurrir a herramientas gratuitas como Lo-Fi Player, una web que se encargará de generar un ambiente sonoro agradable y que podemos configurar a nuestro gusto.

Una habitación virtual con vistas

Lo primero que llama la atención cuando entramos a esta web es su diseño, ya que es una habitación virtual que vive en nuestro navegador, en la que es posible jugar con todos los elementos que vemos en ella.

Uno de los aspectos más llamativos es que podemos mover prácticamente todo lo que vemos en este espacio: el gato, los instrumentos, el sofá, las plantas, el reloj, la silla, el escritorio o la lámpara.

Si hacemos click en cada uno de estos elementos podremos cambiar diferentes parámetros del sonido que generan, además de ajustar el nivel de volumen o incluso desactivarlo por completo.

Si hacemos click en la ventana cambiarán las vistas, y eso significa que podemos elegir entre el sonido de la lluvia en mitad de la noche, las olas del mar en un día soleado o un atardecer en la ciudad.

De esta manera, podemos elegir la cantidad de elementos musicales queremos en la mezcla y definir diferentes parámetros de los mismos. También podemos optar, por ejemplo, por apagar toda la música y quedarnos solo con el sonido ambiente que se ve por la ventana.

Vibert Thio, creador de esta web, invita a todos los desarrolladores a crear "experiencias similares", y es por eso que todo el código de Lo-Fi Player se puede encontrar en esta página de GitHub.