"Haz un amigo en dos minutos": esta web te conecta con desconocidos de todo el mundo

Cuando me levanté esta mañana, no me imaginaba que acabaría hablando con un desconocido de la India sobre meditación. Es un desarrollador de software, y cuando me despido de él me doy cuenta que no sé cómo se llama.

Y es que sólo teníamos dos minutos para hablar. Esa es la propuesta de Virus Cafe, una web que nos propone "hacer un amigo en dos minutos", así que que aquí la regla es pasar del "small talk" (conversaciones un tanto vacías).

Here's how it works:⁰



1. You are matched with a random partner for a video chat

2. You're given a deep question to discuss

3. You have 2 minutes to discuss it!



The only rule is: no small talk! — Feross 🧙🏼‍♂️✨ (@feross) June 3, 2020

120 segundos para conocer a alguien

El funcionamiento de esta nueva plataforma es muy sencillo: una vez que hayamos dado permiso para que acceda a nuestra cámara y micrófono, automáticamente nos conectará con otra persona que puede estar esperando en cualquier punto del planeta.

La realidad es que funciona de manera muy fluida, y en la parte superior izquierda podrás ver en todo momento una cuenta atrás que te avisa cuando te acercas al final de los 120 segundos que dispones.

Además, se agradece que no tengas que crear una cuenta para poder empezar a utilizarla. Una vez que has otorgado los permisos, en cuestión de segundos estarás viendo a otra persona.

He hablado con varias personas, todas muy agradables y relacionadas de algún modo con la tecnología (imagino que han llegado a esta web, al igual que yo, a través de Product Hunt).

El desarrollador de esta plataforma, Feross Aboukhadijeh, asegura que creó Virus Cafe para "ayudar a la gente atrapada en casa por el COVID-19 (o el toque de queda de la policía en EEUU) a hacer conexiones significativas con desconocidos".

La verdad es que, en las conversaciones que he tenido rápidamente hemos empezado a hablar de cosas en común, ya que sabíamos que teníamos muy poco tiempo para poder hacerlo.

Some more questions:



- If a family member murdered someone, would you report them to the police?

- What absolutely excites you right now?

- If you could do away with one societal norm, which would it be?

- What is something you believe that most people don’t? — Feross 🧙🏼‍♂️✨ (@feross) June 3, 2020

Si no sabes qué decir, Aboukhadijeh recomienda una serie de preguntas que podemos hacer y que pueden servirnos para romper el hielo y generar una conversación interesante en cuestión de segundos: