La Policía detiene a dos personas por la supuesta estafa de Costomovil, una web que no enviaba los productos ni devolvía el dinero

Agentes de la Policía Nacional de Don Benito-Villanueva de la Serena, de la provincia de Badajoz, han dentenido a los dos responsables de la web Costomovil, según ha informado Onda Cero. A través de dicha web de venta de smartphones, consolas, más tecnología y videojuegos, la administradora y el responsable técnico de la web habrían supuestamente estafado hasta a 126 personas.

La estimación de lo robado a los afectados asciende a 58.735 euros, y según apunta el medio, no es la primera vez que el varón, técnico de la web, ha realizado prácticas similares, pues tenía antecedentes por otras dos webs de estafa.

Así era el modus operandi de la página web

Hemos preparado este video con todo nuestro apoyo a quienes más lo neceseteis. Cual quier duda MD📩 #Costomovil #Victimas

La web, que sigue abierta por el momento (aunque el juez ha decretado su cierre), ya no puede procesar pagos a través de VISA, pues esta compañía ya deshabilitado su pasarela de pago con la web, según leemos en El Grupo Informático. No existen otras formas de pago ahora mismo, que era uno de los problemas de la web en cuestión. Como se dice siempre, cuando no existe opción de pagar con PayPal y otros métodos fiables similares, se puede estar ante una estafa.

Las primeras denuncias comenzaron el pasado mes de junio, y se intensificaron tras el período de ventas navideño, de los más intensos en comercio electrónico de todo el año. Lo que las víctimas denunciaban es que compraban un producto que nunca llegaba. A la hora de solicitar devolución o reclamar el dinero, este tampoco llegaba.

En el perfil de Twitter de @costomovictimas se están contando los casos problemáticos: muchos correos electrónicos sin responder, estafas de hasta 2.200 euros por persona, devoluciones que solamente se efectuaron tras denuncia, etc.