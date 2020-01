Turquía restablece el acceso a la Wikipedia tras tres años de bloqueo gubernamental

El Gobierno de Turquía ha restablecido el acceso a la Wikipedia en el país, tras un bloqueo de acceso que ha durado casi tres años. Fue impuesto el 29 de abril de 2017 por las autoridades turcas, acusando a la popular enciclopedia online de estar llevando a cabo una campaña de desprestigio en contra del Gobierno de dicha nación.

El Gobierno consideró que la Wikipedia estaba incurriendo en dichas prácticas al permitir que hubiera artículos en los que se contará cómo se estaba coordinando con grupos bélicos. Ahora, ha sido el Tribunal Constitucional de Turquía el que ha dictaminado que la medida del Gobierno turco era anticonstitucional.

La decisión de la institución llegó el 26 de diciembre, pero la agencia gubernamental al cargo de la decisión no ha obedecido al Constitucional hasta que el documento, que se puede leer aquí (en turco), se ha hecho público.

Desde la fundación Wikimedia han celebrado la decisión del Tribunal Constitucional turco, a la vez que han afirmado que tienen abierto un caso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, órgano que les ha concedido un estatus de prioridad. Consideran muy positivo que 80 millones de personas tengan acceso de nuevo y sin restricciones a Wikipedia en todos los idiomas, así como a 335.000 artículos en turco, que probablemente no hayan crecido más a causa de este bloqueo.

En palabras de Katherine Maher, CEO de la Fundación Wikimedia:

Update: Real-time network data show access to #Wikipedia has now been restored for almost all users in #Turkey following gradual reconnection. The popular online encyclopedia was blocked for 991 days due to content found objectionable by the state 📈



📰https://t.co/98l2iSKlVZ pic.twitter.com/ueWGEScmcE