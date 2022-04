13 aplicaciones para Windows gratis, ligeras y portables que no necesitan instalación

En Genbeta nos encanta recomendar aplicaciones, ya sea porque son muy buenas, o porque son gratis, o porque han envejecido muy bien con los años, o todas las anteriores. Sin embargo, esta vez vamos a recomendar más de una docena que tiene en común (además de todo lo anterior) que son portables y ligeras.

En caso de que no lo sepas, una aplicación portable es una que no necesita instalación, es decir, basta con descargar el archivo ejecutable para poder disfrutar del programa. Esto es una ventaja porque no solo tienden a ser ligeras, sino que te ahorras el espacio que ocupan al instalarse, y además las puedes llevar en un pendrive USB o cualquier dispositivo extraíble para ejecutarlas en otro ordenador.

Blender

Cuando uno piensa en Blender probablemente no piense en algo ligero, pero sorprendentemente, esta gran app para la creación 3D, que además se ha actualizado mucho en los últimos años, tiene una versión portable para Windows de solo 237 MB.

Basta con ir a la web de descargas de Blender y descargar el archivo .zip que se marca como versión portable. Esto quiere decir que al extraer los archivos del ZIP, bastará con hacer doble click sobre el .exe para ejecutar Blender completo sin tener que instalarlo en tu equipo.

Caesium

Caesium es una genial herramienta para comprimir imágenes hasta un 90% sin perder calidad visual. Es muy simple y fácil de usar, te ofrece una vista previa en tiempo real, y puedes procesar múltiples imágenes al mismo tiempo. Si eres un usuario más avanzado, también ofrece características adicionales como almacenamiento de metadatos, y más. La versión portable apenas ocupa 21.9 MB.

CPU-Z

CPU-Z es una bonita herramienta gratuita y legendaria que sirve para monitorizar el hardware de tu PC con Windows. Es una de las utilidades más convenientes para acceder a información sobre la configuración y el estado de todo nuestro hardware, y muy especialmente, de nuestro procesador. Además tiene múltiples opciones de benchmark. La vesión portable es la que viene en un ZIP, ya sea de 32 o 64 bits.

Firefox Portable

No hay mucho que decir aquí, sino que gracias a la gene de Portableapps podemos usar una versión portable del navegador de Mozilla. Esta versión portable puede funcionar completamente independiente de la que tengas instalada en tu PC, con sus propios datos, cuentas, y demás. Sin afectar a tu instalación principal.

FreeComander

Si buscas una alternativa ligera y potente al Explorador de Windows, que además tiene unas cuantas funciones para power users que van desde cliente FTP/SFTP, a la creación y verificación de código MD5 y SHA, búsqueda de duplicados, plugins, gestión integrada de ZIP y más, entonces puedes probar con FreeComander, que tiene versión portable de apenas 18.55 MB.

GVim

Una versión completa y mejorada de Vim. aquí tienes una. Con la versión portable de GVim puedes ejecutar GVim desde una unidad extraíble cuya letra cambia al trasladarla a otro ordenador. El programa puede ser totalmente autónomo en la unidad y luego ser utilizado en cualquier ordenador con Windows.

Irfanview

El viejo pero bueno del visor de imágenes alternativo para Windows, también tiene versión portable. Para muchos IrfanView es de los mejores visores de imágenes que existen, y hay quien cree que es de lejos mucho mejor que el del propio Windows. Además de ser gratis, rápido y ligero, también ofrece una buena batería de opciones de edición.

MPC-HC

Media Player Classic Home Cinema o MPC-HC es uno de los mejores reproductores de vídeo para Windows que existen. Para algunos, entre los que me encuentro, es incluso mejor que el popular VLC. MPC-HC también tiene una versión portable de poco más de 20MB que te puedes descargar desde su repositorio oficial en GitHub.

Notepad++

Notepad++ es una aplicación legendaria que difícilmente necesite presentación, es uno de los editores de texto alternativos al bloc de notas de Windows más conocidos. Puedes usarlo para cosas tan simple como tomar notas, o para escribir código y programar. Es completamente gratis y open source, y por supuesto, tiene una versión portable.

+Descargar Notepad++

Rufus

Rufus es una excelente herramienta gratuita y perfecta para crear discos de arranque USB, y siempre está en constante actualización, hasta lanzaron una versión para instalar Windows 11 sin tener que cumplir los requisitos mínimos. Rufus es extremadamente fácil de usar y de mis utilidades favoritas para crear discos de arranque a partir de un ISO. Rufus no necesita instalación.

Sumatra PDF

Sumatra es un famoso lector de PDF que también sirve para leer ebooks y cómics digitales ya que soporta una amplia variedad de formatos que van desde ePub y MOBI, hasta CBZ, CBR, XPS y más. Es completamente gratuito y uy simple, y cuenta con versiones portables de 32 y 64 bits para windows. Solo tienes que descargar el ZIP.

Waifu2x-Caffe

Waifu2x-Caffe es la versión para Windows de la famosa web waifu2x que sirve para duplicar el tamaño de una imagen sin perder calidad. En este caso se trata de una herramienta bastante más avanzada y con muchas más características, pero que sirve para básicamente lo mismo si necesidad de estar online y tampoco de instalar nada.

XMedia Recode

XMedia Recode es una aplicación al estilo de Handbrake, es decir, una utilidad capaz de convertir casi cualquier formato de audio y vídeo conocido para infinidad de dispositivos. También cuenta con varias funciones de edición, y soporta la extracción de pistas de audio de DVD, Blu-ray y casi cualquier otro archivo de vídeo. La versión portable son apenas 28,2 MB.