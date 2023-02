Este Windows 10 modificado es idéntico a Windows XP: desde el menú de Inicio a las partidas del Pinball 3D

Existen multitud de versiones modificadas (o 'mods') de Windows 10 y Windows 11 circulando por Internet. Algunas, como Tiny11, se centran en reducir al máximo el consumo de recursos del equipo, para facilitar su uso en equipos modestos. Otros se destacan por traer una amplia lista de software preinstalado, o configuración optimizada para videojuegos...

Pero en el mod que os traemos hoy (Windows Experience Freestyle Update), la innovación con respecto al Windows 'de fábrica' se centra en el aspecto meramente estético. Pero ¡qué estética! Todo un viaje en el tiempo (dos décadas atrás) que devuelve a Windows 10 al 'look&feel' del histórico y querido Windows XP. De hecho, incluye tanto el theme Luna como el Royale, el Royale Noir, el Zune o el Embedded... aunque no, por desgracia, el Christmas Theme o el Candy.

La recreación de la interfaz es, en su mayor parte, esmerada y detallista: del Administrador de tareas al Explorador de archivos, pasando por el menú de Inicio o el Panel de Control, o por esa línea de comandos que muestra un aviso de 'Copyright 1985-2003'... todo replica con exactitud el aspecto del antecesor de Windows Vista.

Ojo: este 'mod' exige el uso de una licencia original de Windows 10 como cualquier ISO descargada de Microsoft.com

Catálogo de software añejo

Puestos a recuperar, recupera incluso el Internet Explorer... aunque hay trampa: se trata de una versión altamente modificada de Mozilla Firefox. El viejo Paint o el 3D Pinball también estarán disponibles para el usuario.

¿Más? Windows Messenger. Sí señor, el famoso 'Messenger' (cuando nadie pensaba en Facebook al leer eso) también está instalado en esta versión. Por supuesto, no funcionará, porque Microsoft cerró los servidores... pero aún existen servicios que proveen servidores compatibles, como el recomendado por los autores de este mod: Escargot.

También tiene sus pegas

Por supuesto, tiene sus pegas: hay elementos de la interfaz (sobre todo en el Explorador) que no son funcionales y están sólo a efectos decorativos, y se aprecian numerosas incoherencias en la misma si te fijas un poco (por otra parte, nada que no ocurra con la versión 100% oficial de Windows).

Y según su 'documentación oficial', "cualquier DPI por encima del 100% 'romperá' el sistema". También puede haber problemas con el uso del control de volumen, dependiendo cómo tengamos configurados los dispositivos de sonido.

Y, claro está, hablamos de un 'mod': no existen garantías de privacidad o seguridad, dado que un tercero ajeno a Microsoft ha manipulado aspectos internos del SO. Sin embargo, si no lo usamos como sistema operativo principal ni en un sistema en el que almacenemos nada sensible, descargar e instalar la ISO de este Windows Experience Freestyle Update puede ser una gran opción para juguetear.

Incluso si no eres un nostálgico. O Vladimir Putin.

Vía | NeoWin