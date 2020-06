Microsoft ha eliminado la opción de posponer las actualizaciones de Windows 10 desde la Configuración

Que Windows 10 tiene una mala reputación con sus políticas de actualizaciones y los problemas de estás, no es un secreto para nadie. Sin embargo, en Microsoft han dado unos cuantos pasos adelante para intentar mejorar en ese aspecto, y lamentablemente, también han vuelto a dar algunos hacia atrás.

Con actualización de mayo 2019 añadieron una opción en la Configuración que nos permitía posponer las actualizaciones de características de Windows 10 por hasta 365 días, y ahora con la actualización mayo de 2020, la han eliminado.

"Para evitar confusiones"

En Windows 10 versión 1909 puedes encontrar esta opción dentro de Windows Update, en Windows 10 versión 2004 ya no está

Windows 10 ofrece varias opciones para pausar o posponer las actualizaciones, tanto de calidad como de características. Pero, hasta no hace mucho (antes de la primera versión importante de 2019) no se podían ni posponer, ni evitar que se instalan de forma automática.

Sin embargo, tras la debacle que fue la Windows 10 October 2018 Update, Microsoft decidió que ya no forzaría la instalación de actualizaciones de características sin que el usuario decidiera activamente instalarlas. Eso sí, al menos que esa versión que tengas se esté acercando al final de su soporte.

Justo esa característica es lo que han citado en Microsoft como la razón de eliminar la opción para posponer actualizaciones desde la Configuración por hasta un año en Windows 10 2004. Porque "se presta a confusiones".

Es decir, dado que básicamente Windows 10 ya no te obliga a instalar una nueva versión tan pronto como sale, no tiene mucho sentido que también haya una opción para posponerlas, porque se sobreentiende que la estás posponiendo tan solo con no decidir actualizar.

La buena noticia para aquellos a los que esto no les siente bien es que se puede seguir haciendo desde las Directivas de Grupo en Windows 10 2004. Irónicamente, mientras intentan evitar confusiones, que ellos mismos crearon en primer lugar, crean otras. Si leíste hasta aquí y sigues algo confundido, no te culpo.

Vía | ghacks