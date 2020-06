Microsoft vuelve a actualizar Windows 7 pese a que ya no tiene soporte: Microsoft Edge es el “culpable”

Windows 7 es ese sistema operativo que dejó de recibir soporte de Microsoft a principios de año, por lo que se le consideró "muerto". La realidad, sin embargo, es que para decir adiós, la compañía de Redmond tuvo que actualizarlo dos veces más, porque la en teoría última versión soportada tenía bugs que molestarían para siempre.

Ahora, muchos meses después, Microsoft ha vuelto a lanzar una actualización para la versión de Windows 7 sin soporte extendido, y el protagonista no es nada más y nada menos que Microsoft Edge. Microsoft no obliga a instalar la actualización, pero la medida indica que la compañía quiere que su nuevo navegador adquiera toda la cuota de mercado posible.

Internet Explorer no se va de Windows 7, pero ya no se recomienda su uso

La actualización de Edge para Windows 7 es la KB4567409, y se puede realizar sin ningún tipo de miedo por Internet Explorer, pues el viejo navegador no será reemplazado por el nuevo. Sin embargo, hay que recordar que ya hace más de un año desde que Microsoft dijera aquello de que Internet Explorer "no es un navegador, es una solución de compatibilidad", instando a los usuarios a utilizar navegadores más modernos y, sobre todo, más seguros (aunque no hacía mención a ninguna opción en concreto).

Lo bueno del nuevo Edge es que tiene modo Internet Explorer integrado, por lo que la solución de compatibilidad ni siquiera será necesaria. Lo malo es que, pese a que se puede descargar desde su web dedicada, algo bueno y positivo en el caso de que Microsoft no lo hubiera actualizado, el soporte de Chrome en Windows 7 tiene los días contados, lo que quizá implique que la suerte de Chromium será la misma.

Google informó de que Chrome sería compatible con Windows 7, como mínimo, hasta el 15 de julio de 2021, es decir, hasta dentro de poco más de un año. Microsoft también dijo que el plazo que daría a Edge sería el mismo que el de Chrome, 18 meses desde enero de este año. Es posible que Microsoft y Google amplíen el plazo hasta 2023, cuando acaba el soporte extendido, pero a nivel usuario, dejar de recibir novedades de navegadores es el principio del fin (esta vez sí que sí) de los navegadores. En un año, Windows 7 ha pasado del 33% de cuota de mercado en Windows al 19,95%. El plan de Microsoft funciona.

