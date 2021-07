Probamos KDE Connect, una gran app para controlar y gestionar (casi) todo entre móviles Android y PCs con Windows que aún debe crecer

🔴 Ejecutar orden: No funciona. En el smartphone te dice que puedes añadir la orden desde la app de escritorio, pero una vez en la misma no he encontrado desde dónde hacerlo .

🔴 Tomar foto: No funciona (a no ser que el nombre esté mal puesto). Lo único que hace es abrir la cámara del móvil, pero no toma ninguna foto (eso debe hacerlo quien esté manejando el móvil), por lo que no le veo la utilidad.