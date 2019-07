Si tienes una versión vieja de Windows 10, Microsoft ya no va a esperar por ti y te actualizarán automáticamente

Hace poco les contábamos que si actualmente estaban utilizando una versión vieja de Windows 10, tenían hasta finales de junio de 2019 para actualizarla o Microsoft tomaría las riendas del asunto y lo haría automáticamente.

Esto es parte de las nuevas medidas que está tomando la empresa para actualizar a todos los usuarios que se queden en versiones viejas del sistema operativo y se estén acercando al final de su ciclo de soporte. En un documento publicado recientemente, Microsoft anunció que este proceso iniciaría oficialmente el 16 de julio de 2019.

La actualización automática iniciará antes de que te quedes sin soporte

Actualmente solo tres versiones de Windows 10 cuentan con soporte oficial: la May 2019 Update (versión 1903), la October 2018 Update (versión 1809), y la April 2018 Update (versión 1803). A diferencia de otras versiones de Windows, Windows 10 funciona como un servicio, y cada nueva versión que es lanzada disfruta de soporte durante solo 18 meses.

La April 2018 Update alcanzará el final de su ciclo de soporte el próximo 12 de noviembre de 2019, pero Microsoft iniciará desde ya el proceso de actualización automático a la más reciente versión para "ayudar a garantizar el tiempo adecuado para un proceso de actualización sin problemas".

Esto quiere decir que si usas esa versión de Windows 10 o incluso una anterior (de las que ya no tienen soporte), tu equipo ya debería estar en la lista de los que se van a actualizar automáticamente a la May 2019 Update lo quieras o no. La única excepción a esto sería que se bloqueé la actualización en tu equipo por algún problema de compatibilidad.

Cómo saber cuál versión de Windows 10 tienes y si esto te afecta

Revisar tu versión actual de Windows 10 es sumamente sencillo, solo tienes que seguir los siguiente pasos:

Presiona la tecla de Windows + I para abrir la Configuración

Selecciona Sistema y en el menú lateral de la derecha haz click en Acerca de

y en el menú lateral de la derecha haz click en Navega hasta la sección Especificaciones de Windows y verifica el número que aparece junto a Versión:

Si tu información dice 1903 o 1809, te encuentras en una versión con soporte y puedes seguir posponiendo actualizaciones, Microsoft no va a descargar ni instalar nada automáticamente en tu sistema en el futuro inmediato.

Si tu información dice 1803 o cualquier versión inferior, lo mejor que puedes hacer es respaldar tus datos, y actualizar tu sistema los más pronto posible, o simplemente esperar a que Windows Update inicie el proceso automáticamente en cualquier momento. Es mejor si tú mismo controlas cuándo y cómo, así que intenta hacerlo lo más pronto posible.

Recuerda que, aunque ahora Windows Update se comporta diferente y ya no instala actualizaciones de forma automática en el peor momento posible, esto no aplica si estás cerca del fin del soporte. Tener una versión de Windows 10 sin soporte quiere decir que no recibirás ninguna actualización importante de seguridad, por lo que estarías exponiéndote a riesgos innecesariamente.