Windows 10 está probando OEMDRIVERS, una carpeta dedicada a 'drivers' de terceros que redundará en una mayor seguridad

System32 es una de las carpetas más importantes de Windows junto con Archivos de programa. Mientras que en la segunda se alojan únicamente las aplicaciones de terceros que instalamos, en System32 se encuentran los archivos y binarios esenciales para el funcionamiento del proprio sistema operativo. Quizás por eso, Microsoft está probando un nuevo directorio.

OEMDRIVERS es la carpeta para drivers de terceros que recientemente ha encontrado Albacore, un usuario especializado en escudriñar código de diferente software. Y no es una novedad menor porque significa que los controladores que no son de Microsoft abandonan el crítico directorio System32.

Looks like Microsoft wants to isolate 3rd party drivers on Desktop similarly to how they isolate them on 10X. No dedicated partition, but a folder will do. pic.twitter.com/4DatghWNas