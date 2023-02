11 aplicaciones gratis que han envejecido como el vino a pesar de apenas haberse actualizado en años

Vivimos en una época en la que la mayoría del software tiene versionitis. Constantemente recibimos actualizaciones de todo y exigimos más y mejores funciones. Ya es normal ver lanzamientos de un producto mínimo viable como Windows 11 con nuevo número de versión, pero sin todos los detalles afinados, y en tú móvil rara vez pase un día en el que no se te ofrezcan actualizaciones de un puñado de apps que parece nunca paran de cambiar (y no siempre para mejor).

Sin embargo, hay otro extremo en el que se encuentran algunos programas que se crearon hace años (hasta décadas) para hacer algo y verse de una manera, y a día de hoy es poco o nada lo que han cambiado. Puede que se hayan actualizado para optimizar, mejorar un poco o corregir errores, pero la experiencia sigue siendo casi la misma que el primer día: una buena aplicación que simplemente funciona y ya.

Waifu

Waifu es algo que hemos recomendado cientos de veces. Se trata de una simple webapp que sigue exactamente como el primer día que la encontré hace casi ocho años. Sirve para duplicar el tamaño de una imagen sin perder calidad visual.

Lo hace tan bien que es capaz de dejar en pena a programas profesionales de cientos de euros, o a dispositivos como el Samsung Galaxy S22 que se han lanzado con una nueva función especial para 'remasterizar' imágenes. También cuenta con una versión para Windows con más y mejores funciones. Sin embargo, la versión web es más que suficiente para la mayoría de tareas y funciona excelente.

AstroGrep

AstroGrep es una alternativa muy completa a las búsquedas de archivos de Windows. Para algunos resulta mucho más completo, exacto y poderoso que utilizar el explorador del sistema. Tiene muchas funciones útiles para encontrar exactamente el texto de lo que buscas, además es gratis y de código abierto .

Total Commander

Total Commander es un explorador y gestor de archivos viene de los días de Windows 3.1 . Aunque sí que se ha seguido actualizando se ve bastante viejuno y anticuado, pero eso no le quita lo bueno. Tiene integrados los compresores de archivos y FTP y para algunos es más cómodo que el Explorador de Windows. Es compatible con todas las versiones de Windows desde 95 hasta Windows 11, y tiene versiones de 32 y 64 bit.

WinSCP

WinSCP es como un FileZilla, pero portable, muy amigable y también gratuito. Te ahorra tener que instalar nada, ya que te puedes llevar la carpeta de WinSCP y con ella todas las conexiones. Permite desde abrir sesiones ssh a través de putty, hasta una conexión a Amazon s3.

IrfanView

Uno viejo viejo, pero bueno bueno. Para muchos IrfanView es de los mejores visores de imágenes para Windows que existen, y hay quien cree que es de lejos mucho mejor que el del propio Windows. Además de ser gratis, rápido y ligero, también ofrece una buena batería de opciones de edición.

Transmission

Honestamente, uno de los mejores programas para descargar torrents que existen en este plano mortal. Transmission es extremadamente simple y ligero. Tiene solo lo necesario y sigue exactamente igual que el primer día. Puedes usarlo en Linux, macOS y Windows, o incluso desde la terminal.

qBittorrent

Quizás uno de los que más se ha actualizado en esta lista, pero que muy poco ha cambiado a través de los años y años, muy diferente a lo que pasara con el también viejo uTorrent. qBittorrent es de mis favoritos porque te deja buscar y descargar torrents sin tener que visitar ninguna web externa.

GifCam

Esta probablemente sea de las menos conocidas de esta lista, pero es de mis favoritas hace años. GifCam es una mini herramienta portable para grabar cualquier segmento de tu pantalla en formato GIF. Es extremadamente fácil de usar, conveniente y tiene muchas opciones de personalización. Es compatible con todas las versiones de Windows, y apenas y ha recibido minímas actualizaciones desde 2013.

Greenshot

Greenshot es otra de mis utilidades favoritas. Es una simple herramienta para hacer capturas de pantalla en Windows. Es muy ligero y fácil de usar y permite hacer anotaciones o editar partes de tu captura. Apenas se ha actualizado en años, pero no necesita mucho más.

Winamp

Ah, uno que no necesita presentación. Winamp había muerto oficialmente por allá en 2013, pero revivió múltiples veces y sigue siendo el favorito de muchos. Ahora en su web oficial nos dicen que el proyecto volverá reformado y con todo un nuevo enfoque., pero de eso ni idea cuando, pues han pasado años. Mientras tanto, el viejo clásico de siempre todavía se puede descargar gracias a esa "nueva" versión 5.8 que se lanzó en 2018.

TrueCrypt

Esta la he dejado para el final porque será un poco controversial. TrueCrypt es una potente aplicación de cifrado que desapareció misteriosamente hace muchos años y que ya no tiene soporte por ello. Sin embargo, aunque se dice que no es seguro utilizarlo ya debido a que se han descubierto algunas vulnerabilidades no parcheadas en ella, su cifrado sigue sin verse afectado.

Es aquí donde entra VeraCrypt, un proyecto basado en la última versión que se lanzó de TrueCrypt y que sí se mantiene actualizado. Solo hay que echar un vistazo para ver que es prácticamente idéntico a TrueCrypt pero sin las vulnerabilidades y problemas de seguridad del programa abandonado.